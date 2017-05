Atajar a la Demagogia. La Construcción de Una Gran Alianza

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

La catástrofe anunciada de que un remedo de tirano pudiera encabezar a los mexicanos es suficientemente inquietante, para permanecer dejando que los acontecimientos de los interesados en los planes de sujeción social y política, puedan triunfar en un clima de miedo y de desidia.

Una crónica que se haría realidad por abulia y cobardía, y que puede significar la caída definitiva de México, no solo está anunciada sino que colma de terror a los burócratas poco afectos a luchar por valores verdaderos y a los acomodaticios tan entrenados, en rendirle pleitesía al que escala por la vía trepadora como es López Obrador.

El diseño de la traición a lo que es México, lo que realmente es nuestro amado país; a pesar de sus detractores, tiene que sucumbir porque México merece seguir viviendo y no caer. Porque los doscientos años jóvenes e imperfectos de una nacionalidad tangible, evidente y culturalmente diferenciada, no pueden quedar en manos de un desquiciado y de fanáticos que le siguen en un precipicio moral, sin límites: directo a la autodestrucción.

Porque aún los graves daños perpetrados por las bandas de la corrupción, no puede tener el efecto letal de acabar con nosotros. Necesitamos reponernos de ese impacto económico y moral; y recuperar el ánimo: ¡Dios no está muerto!

No hay que entregarse a la muerte política, al régimen de la ignorancia hecha poder que está a punto de ensombrecer todo lo que se ha logrado. Porque los malos momentos, las crisis, tienen un doble efecto o sumir a los hombres de lucha o replantear errores y recomenzar a edificar una vida social, sin palabras huecas, como la de tejido social, que no es otra cosa, que evitar decir las graves deficiencias de la falta de justicia y de la verdadera razón política en torno a la aplicación de la ley.

Y no importa ya lo que suceda en este mes de junio próximo en el terreno electoral, la suerte está echada y esta antesala, lo único que explica es que los escarceos y las mentiras, las simulaciones y los acarreos, siguen siendo los mecanismos para que no se hable y se discuta directamente sobre las amenazas reales a las libertades y a la seguridad; que están a punto de ser tema de un pasado que se diluyó en nuestras manos, porque no pudimos defenderlo con hombría, con carácter y con los altos ideales de la justicia, hoy burlada y abatida.

Porque el gobierno nacional de hoy es suficientemente desalentador y malvado, es absolutamente mentiroso y delictivo; que yéndonos al extremo posible de ese esquema de perversidad, lo que sería lógico en una forma pendular, de lo que se plantea por exigencia de la ortodoxia dialéctica; sería el anarquismo más empobrecedor.

Porque de tener lo que según se tiene, lo que se ve en los noticieros, como primera nota invariablemente intrascendente y en las loas de las burocracias regodeándose en actos vacuos; y no tener nada, dice el pueblo en su desesperanza: “ mejor no tener nada”. Porque no hay gobierno. Exactamente como se repite, de manera estrófica en Los Jueces: “ en ese tiempo, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía”. Sí, hacen lo que le da la gana: roban y matan; falsifican y encubren; simulan saber, sin ápice de conocimiento; y sobre todo, esquematizan y mejoran la impunidad haciendo inviable la aplicación de la ley, que se caracteriza con el lema de rigurosa observancia: “para que hacer las cosas fáciles, si pueden ser tortuosamente mas difíciles”.

Y en ese contexto surgen los falsos mesías, como Bar Kojba el que provocó la muerte de más de medio millón de judíos en el año 132, que les da por autoproclamarse salvadores de todo, con las herramientas de la nada; para darle el golpe final al país y sumirlo en las políticas patentadas y exclusivamente aplicadas en las dictaduras del tercer mundo.

Eso es lo que ofrece López Obrador: mentir más, traicionar a los mexicanos despojándolos de su capacidad libertaria y robarles el tiempo, los recursos públicos y sobre todo su historia, que con él, proclamaría su fin en México, porque no solo no tiene proyecto, sino que su pobre perspectiva es la de un México, siempre pobre, para recibir dádivas; siempre ignorante, para tener falsas instituciones seudo educativas; y siempre sometido, bajo una estructura de recolectores de dinero y manipuladores del voto, que no quieren ninguna sombra o alternativa política en su panorama que les haga competencia.

Por eso las declaraciones del presidente del PAN, Ricardo Anaya en una reciente entrevista que demostró generosidad y estrategias prácticas, se refirieron a establecer una firme voluntad aliancista, no solo del PAN y del PRD, como ha sucedido con éxito, sino de toda la sociedad para en verdad recanalizar al país en su rumbo y su identidad. Deteniendo la corrupción y el otro flagelo, la demagogia que debe ser desmantelada. Por eso una alianza política no solo es viable, sino necesaria.

México es lo que necesita tomar su papel, el suyo, el nuestro, sin imitaciones de experimentos venezolanos o cubanos, éstos últimos antes “sagrados” por los políticos del PRI, que veían en ellos el futuro de América Latina y no lo que es, una tumba del mejoramiento social y un paraíso para el turismo sexual y el abuso de menores institucionalizado por los Castro, en ese terrible y hasta físicamente decadente sitio.

Por eso el pronunciamiento de los líderes veracruzanos del PAN y del PRD en Veracruz, en torno a sumar a la contienda electoral del 2018 al gobernador Yunes, es algo novedoso, pero lógico, si atendemos que pocos o casi nadie actúa contra los corruptos que son legión y tampoco nadie le llama las cosas por su nombre y pone en su lugar a un materializador de la farsa, a López Obrador que cada vez que visita Veracruz es exhibido, por el propio funcionario estatal en sus formas falsas y corruptas de operar mediante fanáticos incondicionales.

Son muchas las evidencias que muestran el verdadero rostro de un López Obrador, cuya vida entera está consagrada a la falsedad: su vida familiar, con sus hermanos, su vida académica, sus falsos conocimientos políticos; y su total complacencia con la corrupción, de la que admira e incorpora varios de ellos en abierto, aparte de los que son sus nexos inconfesables, de los que se refiere en defensa a ultranza, como blancas palomas y víctimas de las conjuras de la justicia, como a Javier Duarte, hoy por hoy su valedor.