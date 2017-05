¿Es mejor un sueño largo que muchas ricas siestas?

Por Brandon Peters, MD, Verywell / Trad.: Alfonso López Collada

A todos nos ha pasado alguna vez: Completamos nuestro tiempo de sueño con siestas. Pero, ¿qué pasa si se vuelve un hábito?

Alguna vez escuché que un físico sabio -creo que Niels Bohr- dormía 15 minutos cada 3 horas todos los días, y con eso tenía para descansar como si hubiera dormido ocho horas. Evidentemente, trabajaba solo y podía manejar su horario y no le importaba gran cosa lo que no tuviera que ver con sus meditaciones científicas. Yo nunca pude hacerlo.

Es común que nos quedemos dormidos en el sofá varias horas por la tarde, despertamos para ver el Watts, alguna película o las noticias y luego vayamos a la cama para completar el tiempo de sueño. Pero, ¿qué sucede si hacemos lo mismo todos los días… o todas las noches? ¿Cómo afectan estas siestas intermitentes a la calidad de nuestro sueño? Las consecuencias pueden hacer que nos convenga dejar ese hábito.

Dormir en breves siestas interrumpe los ritmos naturales

Si tu descanso no es el adecuado, ya sea por insuficiente tiempo o calidad de sueño, podrías llegar a experimentar una excesiva somnolencia diurna. La modorra puede llegar a dormirte casi en cualquier momento. En vez de dormir de un jalón durante la noche, podrías dormirte de rato en rato. Esto afecta tus ritmo biológico diario (ritmo circadiano) e interrumpe tus ciclos normales de sueño.

Las ganas de dormir aumentan entre más tiempo estemos despiertos, ya sabemos. Esto es lo que se conoce como “unidad homeostática del sueño”: el impulso de dormir se va acumulando entre más tiempo estemos despiertos. Somos capaces de aguantarlo muchas horas, incluso días, pero eventualmente las ganas de dormir de plano nos vencen y nos quedamos dormidos. Esto se debe a la acumulación de neurotransmisores, los químicos del cerebro que funcionan como señales que se mandan las neuronas.

El segundo elemento que contribuye a nuestro impulso de dormir es el ritmo circadiano.

Como criaturas que estamos típicamente despiertas durante el día y dormidas por la noche, el ritmo circadiano refuerza este patrón de sueño. En los animales nocturnos, como las ratas, se observa el patrón inverso. Varias hormonas del cuerpo siguen este ritmo circadiano. La melatonina, por ejemplo, aumenta por la noche. Otra hormona, el cortisol, juega un papel importante en despertarnos por las mañanas.

Estos dos procesos juntos fomentan la somnolencia y el impulso de dormir toda la noche. Sin embargo, nuestras conductas pueden alterar estas tendencias naturales.

El papel del sueño fragmentado en la conducta

Aunque nuestro cuerpo quiera que durmamos toda la noche, tal vez no siempre sigamos ese patrón. Idealmente deberíamos dormir en un solo período consolidado durante la noche, con una duración típica de unas ocho horas. Pero la vida moderna se presta para la distracción y la interrupción.

Las siestas son algo común, especialmente en quienes llevan un estilo de vida que les permite descansos durante el día. Las siestas cortas no necesariamente interfieren con el sueño nocturno, pero las que duran varias horas generalmente reducen la capacidad de conciliar el sueño más tarde, incluso de tener insomnio.

Cuando el sueño comienza a llegarnos por la noche, podemos dormitar y despertar varias veces. Esto es especialmente cierto si nos dormimos frente al televisor. Su estímulo constante puede alterar nuestra capacidad de transitar normalmente hacia el sueño. Incluso si despertamos y seguimos viendo el programa, nuestro sueño acabará severamente fragmentado.

El entorno en el que duermes debe estar limpio de estímulos distractores. Sacar la televisión, las computadoras y otras “diversiones” te ayudará a dormir mejor.

Quienes trabajan por turnos pudieran ignorar su ritmo circadiano porque deben permanecer despiertos por la noche y dormir durante el día. La calidad de su sueño puede verse significativamente afectada y su salud pudiera sufrir otras consecuencias.

¿Qué consecuencias tiene la fragmentación del sueño?

Dividir tu sueño en períodos dispersos entre el día y la noche, especialmente con un patrón crónico, puede tener serias consecuencias cognitivas. Esto puede deberse en parte a la ruptura de la arquitectura natural del sueño (una descripción del patrón natural de las etapas del sueño que ocurren durante su período regular).

Se representa mediante un hipnograma y puede ser evaluada mediante un estudio del sueño llamado “polisomniograma”. Aunque este patrón cambia a medida que avanza nuestra edad, la mayoría de adultos siguen un ciclo que recorre las diversas etapas del sueño en intervalos regulares. Si éste es interrumpido -ya sea por desórdenes del sueño como la apnea, o por conductas como dormir en períodos divididos-, se presentan efectos claros.

Una consecuencia relevante de la fragmentación del dormir es la privación del sueño resultante. Puede ocurrir entrando y saliendo del sueño, con lo cual se acorta el tiempo del sueño profundo y reparador.

Repartir tu sueño en siestas durante el día y la noche parece tener el mismo efecto en tu humor, concentración y habilidades cognitivas que si restringieras tu tiempo de dormir a niveles crónicos. La alerta durante la noche refuerza estos déficits, pues el sueño fuera de horario simplemente no es igual de reparador.

Así que si te encuentras ante la opción de elegir repartir tu sueño entre el día y la noche, tu mejor opción será escoger mejorar tu descanso mejorando tus hábitos de sueño.

Fuentes:

Kryger, MH et al. “Principles and Practice of Sleep Medicine.” Elsevier, 5th edition, pp. 502-503.

Mollicone, DJ et al. “Response surface mapping of neurobehavioral performance: testing the feasibility of split sleep schedules for space operations.” Acta Astronautica 2008;63(7):833-840.