La calidad de los aliados

Por Rubén Cortés

AMLO paga los errores de no imponer en Morena un control de calidad: está siendo víctima del proverbial mesianismo que lo hace creer que, quienes se le acercan, cruzan un Jordán que los purifica, ipso facto.

Lo demuestra la grabación difundida ayer por Milenio, en la que (24 horas antes de declinar por Morena en la contienda por el Edomex) el petista Óscar González, dijo que Delfina Gómez es “indeseable” y que AMLO “trae un chingo de dinero”, pero que no sabe “de dónde lo está sacando”.

González es, según otro video, un alcoholizado consuetudinario que conduce con una mano al volante y la otra en un vaso de licor, lo cual deja de ser un asunto íntimo, en el momento en que al manejar en ese estado arriesga la vida de terceros.

Ambas grabaciones están a disposición de todos en la red: la difundida por Milenio en el linkhttp://www.milenio.com/politica/elecciones-estado-mexico/candidato-pt-petista-oscar_gonzalez-aporrea-critica-lopez_obrador-delfina-milenio_0_965903410.html

La de la borrachera en https://www.youtube.com/watch?v=rJqcuDPROgw, en la que grita a unos policías estatales (los mismos de la entidad que quería gobernar) que lo detienen: “¡Con el PT no te pases de vivo, pinches cabrones!”

Óscar González Yáñez borracho ¡Con el Pt no te pases de vivo maestro! www.youtube.com La finísima persona del prestigiado partido del PT seria una introducción de este persona, este señor es de los que piensa y siente que amenazando y diciendo que …

Pero la de Milenio es una joya ante la que se puede soportar todo, menos la tentación de retomar algunos fragmentos:

Ya una vez constituido Morena, todavía hasta boletos de avión le pagábamos al compañero Andrés. Y entonces ahora nos dice que estamos al servicio de otro partido y que somos una bola de paleros. Andrés no quiere una alianza, si la quisiera no estaría seguido buscando desfondarnos. Es hasta aliado con Isidro Pastor, un personaje de imagen perversa en el Estado de México, era el gran operador político de Arturo Montiel. No nos vaya a pasar lo de la puta gallega, que se suicidó cuando se enteró que las demás cobraban. O sea, pidámosle casi a Dios y a la vida que no nos vaya a pasar eso.

Ahora, pone una candidata bastante indeseable, ni siquiera dónde caerse uno. A Morena en el Estado de México le bastó gobernar un municipio para saber todas las porquerías que hacen. Cuando yo veo a su candidata que dice, oye y los matrimonios igualitarios, ahí lo vamos a revisar. Tu posición ante el aborto. No tienen una sola posición de izquierda.

Le servimos de instrumento a Andrés para hacer el ridículo ese de Iztapalapa, con Juanito, donde el partido hizo el ridículo, poniendo un candidato de risa, instrumento de Andrés. Y ahora si me preguntan de dónde Morena está sacando dinero, no sé, pero de que trae un chingo de dinero, trae un chingo de dinero.

Pero lo que demuestra esta grabación es que quizá lo peor de AMLO no sean sus aliados.

Sino su diagnóstico sobre él.