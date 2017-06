Carla Morrison le canta a la muerte en el tema “Dime mentiras”

México.- La intérprete mexicana Carla Morrison le canta a la muerte con el tema “Dime mentiras”, en el cual muestra su sensibilidad a algunos acontecimientos que la marcaron y con los cuales se puso a pensar en las mujeres que se han quedado solas tras el fallecimiento de sus seres amados.

Esta canción y otra titulada “Te regalo” forman parte de una versión acústica del disco “Amor supremo”, misma que la intérprete lanzará al mercado la próxima semana y que presentará en vivo durante las presentaciones que ofrecerá dentro del Circuito Indio.

De acuerdo con la cantante, “Dime mentiras” está inspirada en situaciones que pasaron el año pasado y que le impactaron, primero con el fallecimiento de un amigo que padecía cáncer, posteriormente la muerte del actor Renato López y luego el accidente aéreo que sufrió un equipo de futbol brasileño.

“Lo primero que pensé fue en las chicas, cuando tienes una pareja es tu equipo, es quien te ayuda a sostener tu relación, y yo poniéndome en su lugar pensé en que no sé qué haría, me conmovió mucho esta situación, es como un tipo de tributo por si en algún punto ellas llegan a escucharla, que sea de alguna manera de poder sanar, de sacar lo que no puedes porque te bloqueas y no quieres entenderlo.

“Las mujeres somos muy sensibles, damos vida y cuando la perdemos es doloroso, fue para mí como una especie de regalo porque probablemente nunca la escuchen, para mí es una canción para que toda aquella persona saque lo que no puede decir, hay gente que se queda en el hoyo por años; la muerte es parte de la vida pero no le cantamos y quería hacer un tema que hablara de eso”, expresó la cantante en entrevista con Notimex.

Para Morrison esta es una canción tan bella que no podía dejarla fuera, tenía que sacarla y aprovechó este momento en el que además las canciones de “Amor supremo” tienen una reversión, algo más acústico.

“Te regalo” será el primer sencillo y habla de un compromiso con alguien, como cuando te vas a casar con alguien y les dices “aquí estoy cuando tú quieras”, indicó la compositora.

Parte de este disco sonará en vivo durante el Circuito Indio, un concepto en el que se ofrecerán 12 conciertos, con más de 15 artistas. Además de ella, también participan Candy, Los Románticos de Zacatecas y Ariana Puello, entre otros.

“A mí me platicaron de esto cuando era una idea, así que cuando Gerry (Rosado) me dijo que se terminó de formar me dio mucha felicidad y más que me incluyeran con mi nuevo disco acústico porque se me hace muy lindo que me hagan parte de algo, y es muy emocionante, todo es accesible es un proyecto con mucha ambición y muchas ganas”.

Circuito Indio por Vive Latino es una innovadora plataforma de desarrollo artístico en búsqueda permanente de originales expresiones de música nacional e internacional, así como de nuevos públicos, bajo la curaduría del festival de rock más grande de Iberoamérica, El Vive Latino.

Este concepto lleva a cabo ciclos de giras por varias ciudades de México presentando artistas de calidad internacional en los mejores foros para conciertos de nuestro país.

“Hay mucha gente que sabe de mi proyecto y ayuda a que otras más se enteren, en México los artistas vienen sólo a algunas ciudades como Tijuana, Monterrey y Guadalajara, siempre son las mismas, y la gente quiere aprender de más proyectos”, agregó.