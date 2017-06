Coro de México interpretará clásicos del cine mundial en concierto

México.- Temas clásicos del cine mundial serán presentados el 25 de junio próximo por el Coro de México, bajo la dirección de Gerardo Rábago, en el Lunario de esta ciudad.

El concierto se denomina “24 voces x segundo” y será la oportunidad para descubrir el poder que ha tenido la música de coro en la historia del cine de todos los tiempos y que ha merecido premios como el Oscar.

El repertorio consta de 14 canciones: “Lacrymosa y Confutatis, fragmentos del Réquiem” (Amadeus, 1884, Milos Forman); “¿Qué te ha dado esa mujer?” (¿Qué te ha dado esa mujer?, 1951, Ismael Rodríguez); “Regina Coeli” (El Padrino III, 1990, Francis Ford Coppola).

Además, “Vois sur ton chemin, Caresse sur l’océan, In memoriam” (Los Coristas, 2004, Christophe Barratier); “Ave Satani” (La profecía, 1976, Richard Donner); “Over the rainbow” (The wizard of Oz, 1939, Victor Fleming); “Duel of the fates” (La guerra de las galaxias, 1999, George Lucas), entre otras.

“Es un programa de muchas dificultades, en general, es música difícil. Sobre todo, los cantantes tienen que estar listos para cambiar de estilo. Hay una ópera italiana muy romántica, pero otras piezas son muy delicadas como para un coro de niños y hay que adaptarlas para resolverlas vocalmente”, explicó Gerardo Rábago.

En entrevista con Notimex, indicó que a veces el problema es la tesitura, en otras la velocidad o el idioma. “Hay piezas que son más difíciles que otras, pero una vez que el tiempo transcurre, el cuerpo, la garganta y el alma se van haciendo a la música, y terminas haciendo todo con facilidad”.

La elección de los temas no fue tarea fácil, reveló que muchos quedaron fuera y que mucha gente opinó cuáles debían ser. Entre ellos, su hijo y varios conocidos.

De México sólo quedó “¿Qué te ha dado esa mujer?”, la cual durante el ensayo de este miércoles, el director advirtió a los cantantes que se trataba de un arreglo muy difícil y debían poner mucha atención.

“Por favor, levántense y caminen aprisa, pongan atención. Analicen si la interpretación debe parecerse a Satanás o a la señora de los tamales”, dijo el director mientras esperaba que del atril hacia el piano se acercaran los participantes del Coro de México para repetir el tema “Ave Satani”, del filme “La profecía”.

La agrupación, cuyo rango de edades es de 20 y 50 años, fue fundada en 1991 por Gerardo Rábago. Ha colaborado con directores orquestales como Ennio Morricone, Sir Neville Marriner, Fernando Lozano y Luis Herrera de la Fuente.

Después del recital del 25 de junio, el Coro de México podría presentarse en otras ciudades del país.