-El ridículo de Vázquez Mota

Por Héctor Moctezuma De León.

Ingenua la señora Josefina Vázquez Mota pensó que porque un colega publicó que estaba pactado (en Los Pinos), a nivel de las cúpulas priísta y panista, que ante una eventual derrota del PRI en el Estado de México, ella sería la opción que daría tranquilidad al grupo que encabeza Enrique Peña Nieto.

Ingenuo el “Niño Maravilla”, Ricardo Anaya, que creyó que los del grupo Atracomulco entregarían la plaza, nomás así por que sí. Ambos cayeron en el garlito de Los Pinos, en donde tampoco se imaginaron el crecimiento que iba a tener Morena que ahora amenaza con arrebatarles la gubernatura que tienen en su poder desde hace más de 80 años.

Después del próximo domingo quedará demostrado que tanto Vázquez Mota como Anaya son unos párvulos en la política de este país. La señora en un cuarto lugar, después de haber sido tercera en una elección presidencial, así, no se pude pensar otra cosa más que hizo el ridículo.

¿Cómo pudieron imaginar Anaya y Vázquez Mota que podrían ganar en un Estado en donde si algo vale es tener arraigo entre los electores, con lo que nunca contó la ex –candidata presidencial.

La maniobra urdida desde Los Pinos no estaba tan mal diseñada, sabedores que con ese perfil, Vázquez Mota no tenía nada que hacer frente a Alfredo del Mazo; el problema es que no contaban con que el crecimiento de Morena sería el verdadero desafío para las aspiraciones del priísmo de mantener su hegemonía en ese importante bastión del tricolor.

El domingo cuando después del mediodía empiecen a salir los primeros resultados, los “estrategas” de Los Pinos y los del blanquiazul se darán cuenta que fallaron, que menospreciaron a la Maestrita de Texcoco y que, de política, saben lo que el que esto escribe, de futbol.

Miguel Ángel Yunes cumplió seis meses al frente del gobierno del Estado de Veracruz y el balance es de cero obra y muchos denuncias, la mayoría de las cuales sin respuesta judicial. Yunes quien se destapó como aspirante a la candidatura presidencial por su partido el PAN, no les cumplió a los veracruzanos la promesa de bajarle a la violencia en este medio año; en la entidad los homicidios, los secuestros y los robos siguen como en el sexenio de su antecesor, el preso en Guatemala, Javier Duarte. Y el resultado inmediato, será que su a hijo Fernando Yunes Márquez le pasen por encima el próximo domingo en el Puerto…Que habrá saqueos y vandalismo, el sábado y el domingo próximos, como los que se dieron en enero después del gasolinazo, se escucha por los rumbos de Tecamac, Ecatepec y Coacalco, o sea, la estrategia del miedo está a todo lo que da en los días previos a las votaciones del 4 de junio. Una cosa está clara, gane quien gane, la elección mexiquense se irá al Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación y de su resolución depende que no se desate la violencia en la vecina entidad…Por cierto veneno puro para las aspiraciones de Alfredo del Mazo es que en esta ocasión, el Grupo Atlacomulco no está sólidamente unido en torno al candidato de su partido y sino que le pregunten a Arturo Montiel o a los hermanos Hank.

