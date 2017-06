Información estadística para políticas públicas que respondan a demanda social: gobernador AMC

San Francisco de Campeche, Camp._ “La información sustentada en la realidad, reunida de forma profesional y objetiva es indispensable para impulsar políticas públicas apegadas a lo que día a día viven los ciudadanos, con el único compromiso de contribuir no sólo a cambiar sino a mejorar su calidad de vida”, afirmó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, luego de tomar protesta a los integrantes del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG-Campeche).

En la sesión de trabajo, donde quedó formalmente reinstalado el órgano colegiado y que atestiguó el presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Julio Alfonso Santaella Castell, el titular del Ejecutivo estatal sostuvo que Campeche es el único estado del país cuyo plan estatal de gobierno es evaluado y valorado por los indicadores que establece el citado organismo público nacional.

“Esto es una gran responsabilidad porque nos ciñe con claridad a dar buenos resultados, a ser evaluados por los indicadores, por los parámetros y el análisis que trabaja el Inegi. Eso nos hace ser mejores para que los resultados que demos y los compromisos que vayamos cumpliendo sean claros y de cara a la sociedad; no inventando números, no inventando cifras y no inventando datos”, puntualizó.

Subrayó que debido a que Campeche es un estado comprometido con la vanguardia, la modernidad y con dar buenos resultados, se considera como un elemento estratégico la coordinación, la planeación y el desarrollo de las buenas ideas.

? Contar siempre con información sustentada en la realidad, reunida de forma profesional y objetiva, es siempre indispensable y muy importante no sólo para el país, sino para la entidad, pues de esa manera se podrán impulsar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente ? recalcó.

Indicó que hoy más que un nunca, la dirección del gobierno debe basarse en un análisis serio, profesional y comprometido para responder con eficiencia y eficacia a la demanda de la población.

“Sin ese análisis integral no puede haber un programa de gobierno fructífero que genere más oportunidades y pueda brindar una mejor calidad de vida a todos los habitantes”, remarcó.

Moreno Cárdenas reconoció que el Inegi es una gran institución de México que goza de prestigio y está comprometida seriamente con producir e integrar información veraz, pensando siempre en dar los resultados cada vez más transparentes y así dimensionar los enormes desafíos que se tienen por delante y poder resolverlos.

Agregó que debido a sus contribuciones, el país cuenta con patrimonio propio de información que orienta con claridad las políticas económicas y sociales.

Por su parte, Santaella Castell habló de la importancia de la reinstalación del Comité, pues a través de él se proporcionará información veraz en el centro de la agenda pública que servirá para la mejor toma de decisiones basada en evidencia de calidad, pertinente y oportuna.

Mencionó que los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, arrojan que el estado tuvo un incremento demográfico del dos por ciento al contar ahora con 900 mil habitantes, siendo Campeche y Carmen los municipios que registraron entre 2010 y 2015, un crecimiento poblacional del nueve y 12 por ciento, respectivamente.

En su exposición, ratificó a Campeche como el estado con la menor incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, al estar por debajo de la media nacional.

Informó que dentro de los programas que la institución llevará a cabo se incluye la nueva versión de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación, que será de vital importancia para Campeche por el potencial forestal que posee, ya que se podrá conocer cuál ha sido la modificación de la frontera agrícola, cómo se han incrementado las áreas urbanas y qué está ocurriendo con la deforestación.

En la sesión, el secretario de Planeación, Ramón Arredondo Anguiano, mencionó que el Comité es presidido por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas e integrado por un secretario técnico, y otro de actas y acuerdos, así como por 40 vocales, entre los que se encuentran presidentes municipales, delegados y titulares del gabinete.

Durante la reinstalación del Comité, también se aprobó el Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG) y el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017, que incluye 13 proyectos, entre los que se encuentran la elaboración y actualización del Inventario Estatal de Estadística y Geografía del sector público; la promoción y aplicación de la normatividad técnica del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; la actualización del registro nacional de Información Estadística y Geográfica, y la elaboración del catálogo ampliado y desagregado de los indicadores para el seguimiento de los objetivos del PED 2015-2021.

El secretario de Actas y Acuerdos, José Domingo González Marín, añadió que el PEEG concentra los proyectos de información estadística y geográfica alineados al Sistema Nacional, de tal modo que los datos oficiales generados permitirán diseñar y dar seguimiento a las políticas públicas de la entidad.

Acudieron al evento, el coordinador estatal del Inegi, Ranulfo Cruz Go?mez; los alcaldes de Campeche, Edgar Hernández Hernández; de Champotón, Raúl Uribe Haydar; de Calkiní?, José? Emiliano Canul Ake?; de Escárcega, Atilano Mosqueda Aguayo; de Calakmul, Juan Enrique González Chan; de Hecelchakán, Modesto Pech Uitz; de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus; de Hopelchén, Ignacio España Novelo y de Tenabo, José Francisco López Ku, así como delegados federales.