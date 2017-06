La moral es un árbol que da moras y más en época electoral

Por Francisco Garfias.

La historia la conozco de hace tiempo. Me la contó una fuente otrora muy cercana al equipo de Andrés Manuel López Obrador.

Me contactó al día siguiente que se hizo público el primer video que exhibe a Eva Cadena en los momentos que recibe el medio millón de pesos, en un Hotel de Coatzacoalcos, dizque para el presidente nacional de Morena.

La fuente no conoce a la ex candidata a polémica ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, pero fue tajante cuando afirmó que fue utilizada para recaudar dinero para Morena.

Es lo que vio, lo que vivió. Es lo que le constó: Morena recauda dinero para campañas de sus candidatos y los recursos no provienen precisamente de las autoridades electorales.

Dice que el Movimiento de Regeneración Nacional “es un bebé” frente a lo que hace el PRI en elecciones.

En el Estado de México cuenta con el respaldo de secretarios de Estado, legisladores, gobernadores y todos los recursos públicos.

Pero le indigna, eso sí, que Morena navegue con la bandera de la honestidad valiente, cuando sus dirigentes saben perfectamente que se allegan dinero como los otros partidos: más allá de lo que permite la Ley.

“A Andrés Manuel nunca lo verás en un video parecido. Son otros los que recogen el dinero”, puntualizó la fuente.

Unos más, otros menos. pero Nadie se salva.

Para ponerlo en palabras del celebre cacique Gonzalo N. Santos: “la moral es un árbol que da moras, o vale para una chingada”

Nos vimos en un Starbucks. Más de dos horas de charla. La intención no es participar en una guerra sucia contra El Peje. Nunca me formaré en esa fila.

Le doy crédito a su versión porque sé quien es la fuente, como es, y que posición ocupó en el círculo cercano a Andrés en otros tiempos.

Pide el anonimato. Tiene miedo de las consecuencias.

Súbitamente me enseñó varias conversaciones en su WhatsApp. Dio nombres de recaudadores. Pidió no revelarlos…por lo menos por ahora.

Mostró un mensaje en que le enviaron vía WhatsApp que captó mi atención. Hablaba de reunir una importante suma de dinero para Claudia Shainbaum, delegada en Tlalpan.

¿Será que ya se ve como candidata a jefa de gobierno en la CDMX y quiere hacer su cochinito? Es pregunta, que conste.

Tengo copia en mi teléfono de otra charla vía WhatsApp que mi fuente sostuvo con un funcionario de la alcaldía de Texcoco que está cerca de la jubilación.

Habla de una visita de López Obrador a ese municipio mexiquense, feudo de Higinio Martínez.

Dice el mensaje:

“Me reservo mis pensamientos pero fui al mitin, porque si no vamos nos ponen tache. Ya quiero que me jubilen pero me faltan unos añitos y me tengo que aguantar que nos quiten el diezmo.

“No es opcional. Si no lo das te despiden. Así de simple”.

Lo escrito es exactamente lo contrario a lo que afirma la maestra Delfina, exalcaldesa de Texcoco, cuando le descubrieron los descuentos que hacía a los trabajadores de la presidencia municipal.

Esa lana iba a la cuenta personal de su tesorero, Antonio Martínez, hermano de su padrino Higinio, pero Delfina dice que era para un fondo de ahorro.

La fuente si le da un rozón al Peje:

“Es el colmo que la gente lo aplauda (a López Obrador) sabiendo lo que hace descaradamente… No tiene cuenta en el banco porque sería más que obvio ¿verdad?”

Y la despedida:

“Te mando un abrazo y te digo algo: no hay mal que dure 100 años. Espero pronto podamos desenmascarar a tanto corrupto”.

¡Bolas…!

Harta del “linchamiento” del que se dice víctima, asustada por las “amenazas del muerte” que ha recibido, Eva Cadena abrió públicamente la boca.

Citó a conferencia de prensa en la Ciudad de México, y lo que dijo estremeció al partido que la hizo candidata a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz.

Morena no solo la abandonó, como ella dice, sino que la satanizó y la demandó.

Le dijo a Ezra Shabot en MVS:

“Estuve en una ocasión en la que ofrecieron un recurso. Fui confiada porque se presentaron como gente del diputado local Amado Cruz Malpica. En esa confianza estuve.

“Hubo un segundo, evento a los dos días, donde les dije que no era la persona indicada y se reintegro el recurso. Todo esto ha sido una trampa muy bien montada”.

A Rocío Nahle, coordinadora de la bancada de Morena en San Lázaro, y a Amado Cruz Malpica, los señaló como responsables del manejo irregular de recursos de la fracción en el Congreso de Veracruz.

“Los recursos los ocuparon, me consta, para eventos políticos fueron por instrucciones de la diputada, quien es operadora en Veracruz. Yo no puedo decir cosas que no me constan. No le entregue dinero al licenciado López Obrador”.

“En la misma fracción hemos denunciado que los dineros se utilizan para estar solventando asesores que en realidad son candidatos. Tal es el caso de la candidata a sindica de Jalapa, Ivonne Cisneros, y candidato a regidor Benito Soriano, que es gente cercana a ella”.

Nahle y Cruz Malpica anunciaron que van a proceder legalmente en contra de Eva Cadena. Pero la ex candidata a alcaldesa no quita el dedo del renglón.

“Morena me usó como coartada para ocultar irregularidades que ellos hacen, porque el problema de fondo es que todos los partidos buscan recursos adicionales a los que reciben y Morena no es la excepción”, dijo en la rueda de prensa.

Nahle reviró en su cuenta de twitter: “¡Es una gran mentira! ¿Mostró pruebas? Porque en Veracruz hay un responsable de finanzas de Morena. ¿Cómo es posible que le den crédito? Ahora se hace la víctima”.

Fin.