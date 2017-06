¡Los militares también tienen derechos!

Por Raúl Flores Martínez.

Es asombroso ver cómo un par de jóvenes agreden a militares en la entrada de la Fes Acatlán en el municipio de Naucalpan, Imágenes que han dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

Esas imágenes donde esos jóvenes que desconoce la UNAM cómo estudiantes, patean a los uniformados de manera certera, los elementos castrenses solo tratan de esquivar los golpes.

Esas imágenes reflejan una falta de respeto que algunas instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de manera consciente o inconsciente y otros entes de la misma calaña, han generado en contra de las Fuerzas Armadas y sus elementos.

¿Qué hubiera pasado si las Imágenes fueran al revés?

De inmediato los organismos defensores de delincuentes, perdón de los Derechos Humanos, incluyendo la CNDH estuvieran chillando cómo marranos sobre la violencia de los elementos castrenses, sobre los frágiles ciudadanos.

Ya esos entes defensores de las causas nobles, estuvieran prestos mandando comunicados, reprobando los brutales hechos y enviando recomendaciones a las cabezas de SEDENA o SEMAR.

Alguien debe decirle a esos integrantes defensores de las garantías individuales, que los militares o marinos, tienen derechos humanos, porque antes de portar un uniforme son ciudadanos al igual que esos que “investigan” y mandan recomendaciones.

Sin embargo, no reprueban esos hechos, porque eso significa que no tendrán rating, su imagen que ya de por sí está por los suelos puede venirse abajo y sus funcionarios Godínez no tendrían sus sueldo decoroso haciendo nada.

Tan mal está la CNDH que sus propios funcionarios, los que laboran diariamente en esa “institución” que tiene un basto presupuesto, critican su labor, su decadencia y a sus cabezas que se construyen lujosas casas, manejan lujosos autos del año, todo adquirido del negocio de la Defensa de los Derechos Humanos.

Esos funcionarios Godinezcos, no sabrán que los integrantes de las Fuerzas Armadas antes de ponerse el uniforme, también son ciudadanos que tienen derechos y garantías individuales. Derechos como la de los delincuentes que defienden, solo con una gran diferencia, los militares y marinos, no les generan recursos económicos para el siguiente año.