“Estoy con Andrés, no con Mancera”: Monreal

Por Francisco Garfias.

En el aire flotaban las versiones de un distanciamiento de Ricardo Monreal con Andrés Manuel López Obrador y un simultáneo acercamiento del delegado en Cuauhtémoc con Miguel Mancera.

El motivo sería que El Peje se inclina por Claudia Sheinbaum, titular en la delegación Tlalpan, para la candidatura de Morena a jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Para salir de dudas, se lo preguntamos a Monreal. Fue más que claro:

“No me voy a pelear con Andrés. No lo voy a traicionar. Prefiero no participar en la elección a jefe de Gobierno que ser un obstáculo para que él sea Presidente.

“Entiendo mi tiempo y mi circunstancia. No soy un vulgar ambicioso. No se me va la vida en ese proyecto. Las intrigas palaciegas no deben romper la unidad de Morena”.

El exgobernador de Zacatecas está convencido de que la Ciudad de México garantizará a Andrés el caudal de votos necesarios para que llegue a la Presidencia de la República en 2018.

Así que por lo que a él toca no habrá divisiones en Morena.

“Desde que he estado con AMLO he sido autónomo. Nadie puede decir que no me la he jugado con él”, puntualizó.

Monreal está arriba en las encuestas para suceder a Mancera. Sabe perfectamente que la delegada en Tlalpan es su adversaria interna más fuerte.

Hay quien afirma que López Obrador ya la señaló con el dedo.

Pero Ricardo está convencido de que la decisión no ha sido tomada.

Tres consultas serán determinantes en la elección del candidato de Morena a la jefatura de Gobierno: a la militancia, a la población, y a líderes de opinión.

Este ejercicio se realizará entre julio y agosto del presente año, nos dice.

La batalla interna no se perfila fácil. Ya hay una especie de TUCOM en Morena. (Todos Unidos contra Monreal). Fuentes confiables nos aseguran que Sheinbaum ya junta su cochinito.

El grupo anti-Monreal lo encabezan Rocío Nahle, Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján y Julio Scherer hijo, según colaboradores del zacatecano.

Afirman que ese grupo teme que se replique la historia de Cuauhtémoc Cárdenas con López Obrador. Es decir, que al declive de El Peje, si pierde en 2018, sea Monreal quien asuma el liderazgo de las izquierdas.

El propio René Bejarano, líder de la corriente IDN en el PRD, hizo un comentario en ese sentido.

Pero Monreal es tajante: “No me interesa la presidencia, ni una secretaría. Sólo tengo un plan: ser jefe de Gobierno. Pero no es a toda costa. Por delante está la ayuda que pueda aportar para que AMLO sea Presidente”.

Por si le interesa saber. El nuevo Nico de El Peje es su vocero, César Yáñez. Es el hombre a quien le tiene más confianza, el que más cerca está. Pero están también Alejandro Esquer, tesorero, y Gabriel Garza, Organización.

Monreal está en lo suyo, a pesar de que López Obrador no tiene grandes operadores políticos como en 2006 o en 2012.

¿Será que no los necesita?

Se llama Frida Urtiz. Es la esposa del periodista michoacano Salvador Adame, secuestrado en Tierra Caliente desde el pasado 18 de mayo.

Ayer hizo el periplo PGR-Senado-Cámara de Diputados en compañía de su cuñado Franco, para presionar a las autoridades y a los legisladores federales a fin de que aparezca “vivo” su marido.

El “desaparecido” es director de Canal 6 de TV por Cable, que se transmite en Nueva Italia y otros poblados de Tierra Caliente.

A Frida la acompañaban 15 reporteros y camarógrafos michoacanos que exigen garantías para realizar su labor en esas peligrosas tierras.

Charlamos con ella unos minutos. Sus palabras reflejaban no sólo el drama que vive, sino la indignación que siente por las versiones que, dicen sus compañeros periodistas, ha hecho correr el gobierno de Silvano Aureoles.

Estas versiones hablan de que Adame fue levantado por un asunto pasional que nada tiene que ver con el periodismo.

Las hizo correr la mismísima Procuraduría local.

“Le tocará a las autoridades esclarecer y que salga la verdad”, nos dijo Frida.

Una y otra vez señaló: “¡Yo quiero a mi esposo vivo como se lo llevaron!”.

Más que una petición, era una exigencia.

La reportera Patricia Monreal habló en rueda de prensa a nombre de sus compañeros.

Pidió a los senadores que se sumen a la exigencia para que se le dé cauce legal al caso, y no se administren políticamente los tiempos “como lo hace el gobierno de Michoacán”.

La solicitud concreta que los informadores michoacanos hicieron a los legisladores es que se incluya en los códigos penales un tipo que les permita agilizar el tema de las agresiones a periodistas y a los actos de libertad de expresión.

Actualmente no existe.

La senadora perredista Angélica de la Peña, integrante de Mecanismo de Protección a Periodistas y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, fue la anfitriona de Frida.

Y a sus acompañantes les prometió que va a coadyudar para que la Cámara de Senadores se haga corresponsable en la atención de esta desaparición.

“Hay que dejar claro que se trata de una desaparición que no sabemos qué características tiene… Hay cosas que no se pueden estar diciendo”, subrayó la legisladora.

La esposa de Adame no mencionó a Aureoles. Tampoco a la Procuraduría de Michoacán. Su indignación era contra el alcalde perredista de Múgica, Salvador Ruiz.

Lo acusa de tener una tensa relación con su marido y de cortarles el convenio de publicidad que tenía con el director de Canal 6 por las críticas que le hacía. “Optamos por desistir ante la asfixia económica”, nos dijo la señora, antes de retirarse del recinto legislativo.