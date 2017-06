Detienen a exsecretario de Salud de Gabino Cué

Oaxaca de Juárez. Esta día fue detenido en Jalisco el exsecretario de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, por el delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la sociedad mientras fungió como servidor público.

El excolaborador y compadre de Gabino Cué ya fue trasladado a la ciudad de Oaxaca y enfrentará a la ley aquí.

Durante su paso como titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Tenorio fue acusado de 9 negligencias médicas comprobadas.

En un comunicado la Fiscalía General del Estado, informó con el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ejecutó órdenes de aprehensión libradas por el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro de Oaxaca, en contra del ex Titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos.

Estas órdenes de aprehensión fueron giradas por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la sociedad oaxaqueña mientras fungió como servidor público.

El ahora detenido fue trasladado a la Ciudad de Oaxaca, para ser puesto de inmediato a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Por su parte, el senador petista, Benjamín Robles Montoya, quien ha iniciado una campaña en contra del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo y sus ex colaboradores por los delitos de presunto desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, calificó la detención de Tenorio, como buen signo, pero que el brazo de la justicia alcance a toda la camarilla de saqueadores del pueblo de Oaxaca y que regresen el dinero que se robaron, asentó.

El también comisionado político del PT, sostuvo que el Gobierno del Estado y Federal deben garantizar el resarcimiento del daño causado a las niñas, niños, jóvenes, hombres y mujeres de Oaxaca, quienes quedaron en situación de vulnerabilidad por la enorme corrupción del gobierno pasado.

“La detención del ex secretario de salud es un buen signo, porque los casos de corrupción en la dependencia que encabezó fueron escandalosos y tiene que pagar con cárcel, pero es nada comparado con el saqueo realizado por el propio ex gobernador Gabino Cué, su operador político Jorge Castillo, el ex secretario de administración, Alberto Vargas Varela, entre otros”, puntualizó.

Darío Nolasco/ADNsureste.info