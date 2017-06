El 2017, 18, 19

Por Carlos Pérez García.

En unas horas tendremos la elección del Estado de México. Y, más allá de su importancia local, sabemos bien que podrá representar muchas cosas a nivel nacional y para el futuro del país en su conjunto. No sólo es la entidad más grande en población y presupuesto, sino que allí se ha concentrado una enorme cantidad de intereses e inercias o simbolismos… que ahora nos explotan hacia todos lados.

Parecería una invención eso de que sobran razones para no votar por el PRI en el EdoMex (incluido EPN, según Denise Dresser, Reforma, 29/V). Sin embargo, aunque a muchos les sobren, la alternativa más viable está para llorar: una marioneta del viejo lopezobradorismo o nacionalismo revolucionario (siempre prometedor pero hoy trasnochado, despistado y también corrupto). ¿Cómo llegamos a esto? ¿Acaso la corrupción ayudó a crear monstruos del tipo de sindicatos infames, narcos que comprometen, políticos resentidos e ignorantes, falsos partidos, empresarios voraces?

Miren, un servidor estaría de acuerdo en que lo único nuevo (no probado en altas responsabilidades) es Morena. Pero, ojo, si este partido viene a ser AMLO, resulta que no tiene nada de nuevo… a pesar de que ya se deslinde y acuse de ineptos y ladrones a sus compañeros de décadas en el PRI y PRD (a los que tanto apreciaba y lo apoyaron incluso como su presidente en Tabasco y su candidato presidencial).

Ante reflexiones válidas en cuanto a “probar una alternancia en busca de cambios y mejoras” después de tantos años del PRI, me he permitido opinar que esa alternativa 1) anularía perspectivas de capacidad y bases de honestidad, 2) implicaría un gobierno débil con probables injerencias de alguien que ha mostrado mesianismo y autoritarismo, 3) encontraría dificultades serias para gobernar con un priismo aún poderoso en ese estado a partir de su arraigo e intereses enraizados, y 4) desde el centro tratarían de suprimir los efectos de un gobierno estatal morenista hacia la elección presidencial del 2018. No justifico, sólo intento explicar un poco cómo lo veo.

De hecho, digamos, a lo largo de años ha sido cuestionada la utilización de los maestros con fines políticos o electorales, y ahora vemos que Morena acepta con gusto los apoyos de Elba Esther Gordillo y el SNTE, al igual que de los facinerosos de la CNTE Oaxaca. El ladino AMLO se hace güey… ¿No que todas sus perspectivas significaban cambios y mejoras?

Así, no se ve para dónde y resulta frustrante que hayamos llegado a eso. Con su temor a la segunda vuelta, quienes quieren quedarse en el pasado o regresar al antepasado terminan por bloquear las posibles salidas. Grosera e incalificable su estupidez.

Aparte de las intervenciones externas al proceso, los enterados señalan que la abstención favorece el impacto del voto duro que le queda al PRI, que los esfuerzos de todos por captar el voto útil mermaron las posibilidades del PAN, que el agonizante PRD presentó un candidato sorpresivo aunque sin fuerza partidista, que la señora independiente no era independiente… Y, claro, pueden tener razón, pero ¿al final ganará “la estructura” que más gaste, más opere, más acuse, más engañe y más se queje?

Aunque “de todos no se hace uno”, alguno de ellos tiene que ganar en este sistema… nos guste o no. También claman “que se vayan todos”, pero en política nunca queda un vacío y alguien va a gobernar. Es preferible ver quién, concluyen otros.

La votación se prevé cerrada y poco transparente, tanto por el propio proceso electoral como a partir de encuestas y opiniones. El mejor candidato resultó el del PRD al mismo tiempo que la señora Josefina se desfondó (¿qué sugiere esto al PAN para el 2018?), y sostengo lo que dije hace unas semanas: Ante el desbordamiento del furor anti-priista, el PRI “difícilmente puede ganar”, pero igual parecen decir EPN y el priismo que “tampoco puede perder”. Con tanto de por medio y personajazos tan interesados en todo ello, se piensa que la cosa va a estar dura de verdad.

En fin, en unas cuantas horas nos van a saturar las variadas justificaciones y broncas postelectorales; las acusaciones e incongruencias de participantes y observadores, y las “dignas” simulaciones o rastreras evasiones, así como las interpretaciones al gusto de cada partido o individuo. Bueno, quizá podrán representar el avance de un creciente caos que amenace la democracia.

Y ¿saben qué? Ni siquiera veo ciudadanos o analistas que le estén pensando al fondo de todo esto… las perspectivas de inestabilidad y hasta derramamiento de sangre, o la necesidad imperiosa de algo distinto (menos corrupto) y mucho más eficaz en los estados y en el país. Pero, oigan, ¿habrá acaso responsables de la extendida y profunda desconfianza que ha nacido desde arriba? Y ¿qué hay de los callejones sin salida que nos llevarían a impedir atropellos y, sobre todo, a construir algo mejor.

Creo que no bastaría con hacerse güey ni recurrir a sonrisotas y palabras atractivas. A todo ello aún le cuelgan secuelas que van a requerir definiciones y acciones a lo largo de meses y años. Tendrán que reconocerlo y entrarle, digo, aunque haya quienes piensen que la pueden librar sin mayores broncas. Veremos, pues, y pronto.

* POCO ANTES DE LA final Chivas-Tigres en nuestro campeonato profesional de futbol, el periodista Julio Hernández planteaba penúltimos ultimatums a Tigres para que “declinara” a favor de su equipo favorito, el Guadalajara… ¡Qué caso tenía jugar 90 minutos si todo se podía resolver ya!

En el marco de las amenazas autoritarias del dueño de Morena con la idea de que declinaran varios en apoyo a su candidata (sólo un negociante lo hizo), este escribano también anotó por ahí: Si no declinan los Tigres, don Amlo de la FIFA advierte que no los pelará en la copa mundial del 2018.

* AL IGUAL QUE DEMASIADO énfasis en la verdad delata al mentiroso o el excesivo énfasis en la virtud nos muestra al sinvergüenza, un énfasis desmedido en la democracia exhibe a quien no respeta sus reglas (Javier Cercas, El País Semanal, 28/V).

* DE LOS CHAVOS MUERTOS y heridos en Manchester, preferí no hablar aquí hace una semana. Me dolió mucho, tal vez porque viví allí bastante joven, si bien celebro que ese terrorismo aún no llegue por acá.

* FUTBOL EN SERIO: LA vieja señora contra la alba merenguera.

