Giran orden de aprehensión contra exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge

México. Este sábado trascendió que un juez federal ordenó la captura del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por irregularidades, desvíos de recursos y lavado de dinero.

El priista es acusado de la compra a precios subvaluados, a través de prestanombres, de terrenos patrimonio del Estado, pero también por la adquisición de barcos para la empresa Barcos Caribe.

De acuerdo con la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, consignada por la SEIDO, se liberaría una orden de aprehensión en contra de Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE); Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del instituto, así como contra María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.

La carpeta de investigación que generó la orden de aprehensión se generó tras la denuncia presentada por el Gobierno del Estado, que encabeza Carlos Joaquín González, en el que se incluyen los diversos delitos entre el que destaca lavado de dinero.

