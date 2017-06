Niegan que Trump busque bloquear testimonio de exdirector de FBI

Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no planea invocar el privilegio ejecutivo para impedir que el exdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, testifique la próxima semana ante un panel del Senado, señalaron funcionarios de su gobierno.

Dos altos miembros del equipo presidencial dijeron al diario The New York Times que el presidente no tenia intenciones de bloquear la comparecencia de Comey, porque no tenia nada que ocultar y deseaba que el testimonio afuera público.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha confirmado en forma oficial los planes del presidente Trump, a pesar de que la primera persona que abrió esa posibilidad fue su propia asesora Kellyanne Conway ante una entrevista el viernes con la cadena ABC.

“El señor Trump todavía podría bloquear el testimonio la próxima semana, dado su historial de cambiar de opinión en el último minuto sobre decisiones mayores”, acotó el rotativo.

Sin embargo, expertos legales coincidieron que el presidente tiene un caso que es débil para invocar privilegio ejecutivo, por aquí ya comentado públicamente sobre sus conversaciones con el señor Comey, y tal decisión podría implicar “riesgos políticos serios”, añadió.

El privilegio ejecutivo es un poder reclamado por el presidente Unidos y otros miembros del poder ejecutivo para resistir ciertas acciones del poder legislativo. La Corte Suprema convalidó parte de esa doctrina en 1974.

Comey testificará el próximo jueves ante el Comité de Inteligencia del Senado en una audiencia pública en torno a sus interacciones privadas con el mandatario.

Se anticipa que Comey será cuestionado sobre su propio memorando donde documentó que Trump le solicitó poner fin a la investigación sobre su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, en torno a la posible colusión entre miembros de su campaña presidencial y Rusia.

Fuentes cercanas al Comey indicaron a medios estadunidenses que Comey tiene previsto reportar al Congreso que el mandatario lo presionó para terminar la investigación sobre posible colusión con Rusia.

El Comité de Inteligencia del Senado es uno de los dos paneles legislativos que realiza una investigación sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones.

Comey se reunió con el fiscal especial de la investigación del Departamento de Justicia, Robert Mueller, para definir los parámetros de su testimonio a fin de asegurar que no se generen interferencias legales con la investigación federal.

En este marco, un reciente sondeo encontró un incremento de la proporción de estadunidense a favor de un juicio político a Trump.

Un 43 por ciento de los votantes apoyan que el Congreso ponga en marcha el procedimiento de juicio político contra el presidente número 45 de Estados Unidos, de acuerdo con el sondeo Político/Morning Consult.