Policía de Venezuela dispersa con gases lacrimógenos “marcha contra el hambre”

Caracas. La policía venezolana dispersó hoy con gases lacrimógenos y perdigones una manifestación opositora “contra el hambre” que intentaba recorrer barrios populares en el oeste de Caracas, en la continuación de las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La llamada movilización de las “ollas vacías” no pudo avanzar de la urbanización Montalbán, en el este caraqueño, debido a que las calles fueron acordonadas por agentes de seguridad, que además instalaron muros metálicos que impedían el paso.

Una manifestación, la primera que se realiza en el oeste de Caracas en casi dos meses de protestas contra el gobierno, fue dispersada por gases lacrimógenos y perdigones cuando ni había comenzado a movilizarse.

La marcha partiría de Montalbán hacia el barrio popular de El Valle, en un recorrido que atravesaría simbólicas zonas populares del oeste.

Las fuerzas de seguridad dispararon los gases directamente contra un grupo de diputados que encabezaba la manifestación y que intentó negociar para que abrieran el paso.

Un muro metálico, que fue instalado por la Guardia Nacional (policía militarizada), impidió la salida de la marcha, en la cual los manifestantes llevaban ollas vacías para protestar contra el hambre y la escasez de alimentos.

La concentración en Montalbán era la primera que se realiza en el oeste de Caracas desde que arrancaron las protestas contra el gobierno, hace dos meses, y que han dejado 64 muertos.

Las anteriores movilizaciones salieron desde el municipio de Chacao, en el este de Caracas, hacia el centro y oeste de Caracas, y han sido igualmente reprimidas.

Los diputados opositores Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (Congreso); Richard Blanco, José Manuel Olivares y Manuel Pizarro hablaron con los soldados para que abrieran el paso, pero como respuesta recibieron gases lacrimógenos.

Blanco, diputado elegido por esa zona de Caracas, dijo que la acción de los cuerpos de seguridad dejó varios heridos, muchos de ellos con signos de asfixia.

El jefe de la bancada opositora en la Asamblea y diputado por Caracas, Stalin González, criticó la represión de las fuerzas de seguridad contra manifestantes desarmados.

“No detendrán a un pueblo que se cansó de la escasez y las colas (filas de comprados). En más de 60 días, el gobierno no ha callado a un pueblo que quiere mejorar su situación. No entiendo la actitud del gobierno. No ha logrado nada y en vez de buscar una solución, lo que hace es reprimir”, agregó.

Señaló que el bienestar de los venezolanos depende del cambio político que “estamos buscando” con las manifestaciones.

Las protestas han dejado 64 víctimas fatales, después de anunciarse la muerte de un joven sordomudo que fue herido el 10 de abril pasado en una manifestación en la región occidental de Lara.

El diputado opositor Luis Florido lamentó la muerte del joven de 17 años y dijo que faltaron medicinas para su tratamiento.

Las protestas contra Maduro iniciaron el 4 de abril pasado, luego de que la Asamblea Nacional (Congreso), mayoría opositora, acusara al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de haber dado un golpe de Estado con dos sentencias que la despojaron de funciones legales.