Schwarzenegger pronostica movimiento ambiental contra Trump

Los Ángeles.- Un movimiento de base comprometido con un futuro limpio se levantará contra la Casa Blanca por la decisión del presidente Donald Trump de salir de los acuerdos contra el cambio climático, afirmó hoy el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger.

“Un hombre no puede destruir nuestro progreso, un hombre no puede detener nuestra revolución de energía limpia, un hombre no puede volver atrás en el tiempo. Solo yo puedo hacer eso”, dijo el también actor, en referencia a su papel en la cinta Terminator.

“Como todos los grandes movimientos de la historia humana, nuestro futuro limpio comienza con un movimiento de base en nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestros estados”, advirtió.

“No podemos dejarlo a Washington para liderar. Tenemos que hacerlo nosotros mismos”, aseveró Schwarzenegger tras resaltar que el medio ambiente es un tema de salud pública.

Recordó que “200 mil personas mueren cada año en Estados Unidos por la contaminación del aire y la mitad de nuestros ríos están demasiado contaminados para nuestra salud”.

“No podemos simplemente sentarnos y no hacer nada mientras la gente se enferma y se muere, cuando sabemos que hay otra manera” de ayudar, añadio.

Schwarzenegger, que brevemente fue anfitrión del reality show Celebrity Apprentice después de que Trump entrara a la política, dijo que las posiciones del presidente sobre temas ambientales podrían afectar su legado presidencial.

Ntx