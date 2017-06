¿A qué le tira Luis Videgaray?

A qué le tira el llamado canciller, Luis Videgaray metiendo las narices en un conflicto que no nos pertenece. Como un títere, obedeciendo instrucciones de la Casa Blanca el secretario de Relaciones Exteriores enfocó su baterías hacia Venezuela, con muy mal tino porque, el gobierno mexicano no tiene nada que presumir en materia de seguridad -motivo de sus críticas al gobierno de Nicolás Maduro-.

Pronto la realidad le dio un revés al aprendiz de diplomático que cada día nos sale más caro. En Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa hubo más de 20 homicidios dolosos tan sólo en la madrugada y la mañana del viernes.

Videgaray contradice los principios de la política internacional mexicana que durante muchos años dieron lustre a nuestra diplomacia, la no intervención en los asuntos de otro país. Lo que está pasando en Venezuela sólo a los venezolanos les compete resolverlos señor canciller.

¿Por qué entrometerse en asuntos que no le competen a México comprometiéndolo de manera irresponsable? ¿Sabrá con quién se mete? Yo creo que no porque la beligerancia con la que respondió la canciller venezolana, Deisy Rodríguez, desde luego, por instrucciones de Nicolás Maduro, es de preocupar.

Diplomáticos que llevan mucho tiempo en el servicio exterior mexicano expresaron de inmediato su preocupación por el rumbo al que está llevando a la política exterior de nuestro país este señor.

Pero qué le vamos a hacer el señor tiene todo el apoyo del hombre que reside en Los Pinos, que más que su jefe, parece su empleado. ¡Aguas! porque un conflicto de esa naturaleza con un país que en los últimos 20 años ha sido gobernado con mano dura, no será nada fácil para un gobierno tan débil como el que encabeza Enrique Peña Nieto.

El domingo sabremos de que está hecha la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, (Fepade) que encabeza Santiago Nieto, ojalá no salga como María de los Ángeles Fromow, que de plano ni vio ni oyó de las violaciones a la ley electoral que se presentaron cuando estuvo al frente del organismo dependiente de la PGR. Nieto según lo declaró varios medios, está enterado de las cochinadas que se han cometido sobre todo en el Estado de México y Coahuila. Sabe de las llamadas que se hicieron en la madrugada para amedrentar a los votantes e invitarlos a que no vayan a sufragar el próximo domingo, sabe de la recolección de credenciales de elector, de manera que no nos vaya a salir con que no hay pruebas…Se va el cardenal Norberto Rivera Carrera. La renuncia al arzobispado de la Ciudad de México, el más importante del país, la tiene en sus manos el Papa Francisco. En el turno al bat está el cardenal Carlos Aguilar Retes, arzobispo de Tlalnepantla…Como una burla se recibió en los medios del cada vez más menguado priismo pensante, la designación de José Nelson Murat Casabah como presidente de la Fundación Colosio, el organismo del que salen las ideas del partido en el poder. Y Ahora resulta que el porro de la Prepa 5, presume una maestría, ¿dónde y cuándo? Es la pregunta que se hacen quienes conocen su trayectoria académica o más bien su no trayectoria en las aulas.

