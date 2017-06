El Draft del futbol mexicano inicia este miércoles

Uno de los mercados de fichajes más polémico del mundo comenzará una nueva edición el próximo miércoles 7 de junio con los dueños de los diferentes equipos y representantes de los jugadores.

El Draft en México tiene sus orígenes en 1990, se generó para arrebatarles a los promotores el monopolio de venta y compra de jugadores; sin embargo, dicho objetivo nunca llegó a realizarse debido a que los jugadores continúan siendo tratados bajo los intereses económicos de los clubes y poco les importa la opinión y situación de éstos.

El día de mañana nuevamente los dueños y representantes se reunirán en Cancún para dar paso a una nueva edición del Draft, donde jugadores como Edwin Cardona, Ismael Sosa o Avilés Hurtado son los más cotizados. Mientras que otros más son tomados como “carne de cañón” o trueques a cambio de jugadores más caros.

Muchos futbolistas han mostrados su repudio a lo largo de los años por este método de “transferencias” que no sirve para aumentar la calidad de juego, pues muchos son enviados a equipos que no cuentan con la capacidad económica y de infraestructura para los jugadores. Lo lamentable del caso es que la mayoría de los futbolistas, sino es que todos, no cuentan con voz para elegir su destino, son enviados al equipo que mejor ofrezca sin tomar en cuenta el consentimiento del deportista.

La mayoría de los jugadores tendrán suerte de encontrar algún club que los quiera, pero bajo las condiciones que el mismo equipo ponga como el salario. Otros tantos no correrán con la misma suerte, puede que algunos deportistas no logren fichar con algún club y tengan que buscar oportunidad en el extranjero o se dedicarán a hacer otra cosa por los siguientes meses restantes hasta el inicio del nuevo Draft.

Un “mercado de piernas” es lo que define esta situación, donde los jugadores no cuentan con voz ni voto y están a merced de las decisiones despóticas de las directivas de los clubes. Un ataque más del futbol negocio en nuestro país.

Por Jonathan Manuel Vázquez Laguna