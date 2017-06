Natalia Lafourcade llevará su disco “Musas” a teatros históricos de México y el extranjero

México.- La cantante Natalia Lafourcade informó que a partir del próximo mes empezará una gira por varios teatros históricos de la República Mexicana y el extranjero, donde seguirá con la promoción de su nuevo material discográfico “Musas”.

Explicó que todo el año tiene una agenda llena de actividades, incluido este tour con el que se presentará en Puebla, Oaxaca, Guanajuato, así como Estados Unidos, Argentina, Chile y otros destinos.

“Es un formato que a mí me gusta, que disfruto mucho, es la cercanía con la gente, en la intimidad de la música y con músicos que me apapachan, soy feliz con mis canciones, es un agasajo”, declaró.

De igual manera compartió que con la directora de orquesta Alondra de la Parra seguirá dando espectáculos durante este año, por lo que está “llena de proyectos que amo, con la oportunidad de tocar con mi banda, en todos los viajes”, dijo.

La vocalista mexicana, ganadora del Grammy Latino, aseveró que en la actualidad se siente muy realizada, aunque cansada, pero feliz, quien afirmó que ha llegado a pensar en un reencuentro con sus excompañeras del grupo Twist.

Puntualizó que sería muy divertido hacer una colaboración con esta extinta agrupación, aunque todavía no sabe cuándo se concrete, porque tiene muchos compromisos que apenas le permiten descansar.

“Siempre me ha gustado bailar, cantar, sé que las demás han estado haciendo cosas, he visto a muchas bandas de aquel entonces, que han resurgido nuevamente, me encantaría tener el tiempo para hacerlo”, opinó.

Por otro lado, platicó que cada vez que canta piezas en el escenario del fallecido cantautor Juan Gabriel, siente que él está con ella, pues su energía piensa que era muy fuerte, poderosa, que lo ha sentido muchas veces.

“Me hubiera encantado integrarme a una canción con Juan Gabriel, pero no me preocupo, porque seguiré interpretándolo en mi carrera, él nunca va a morir, nosotros trabajamos para que nuestra música nunca muera y lo hacemos constantemente homenajeando y dándole el tributo que se merece, es parte del alma de México, seguramente estará en mis próximas producciones”, comentó.

Aunque nunca tuvieron tiempo de escribir juntos, “El Divo de Juárez” le dio algunos consejos cuando éste escuchó algunos de los discos de la cantante.

“Fue muy bonito, porque me daba su opinión, me contaba sus anécdotas, una convivencia muy bonita, más allá de componer una canción, su influencia musical es muy fuerte”, concluyó.