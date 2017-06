Abdellatif Kechiche subasta su Palma de Oro para seguir haciendo cine

En 2013 la película dirigida por Abdellatif Kechiche, La vida de Adèle fue multipremiada en el 66º Festival de Cine de Cannes, haciendo historia después de recibir tres trofeos de la Palma de Oro: uno para el director y dos más para Adèle Exarchopoulos y Léa Seydoux, las protagonistas de la cinta; sin embargo, uno de estos se restará de la colección debido a que Kechiche ha decidido subastar su premio para financiar la postproducción de su próxima película, Mektoub Is Mektoub. ¡Cuántas ganas de hacer cine!

El dato confirmado por The Hollywood Reporter e Indie Wire, indica que Kechiche se encontraba editando la película cuando el banco de financiamiento de la producción bloqueó su línea de crédito. Con el fin de evitar un problema más grande, Kechiche ha decidido subastar su Palma de Oro, así como otros elementos de su filmografía incluyendo pinturas al óleo de su cinta ganadora en Cannes.

La declaración oficial dice:

Con el fin de recaudar los fondos necesarios para la finalización de la postproducción sin más demoras, la compañía francesa de producción y distribución Quat’Sous subastará recuerdos cinematográficos relacionados con la obra de Kechiche. Los artículos que se ofrecerán van desde la Palma de Oro (Cannes Film Festival 2013) hasta las pinturas al óleo que desempeñaron un papel central en La Vie d’Adèle.

El vocero del director no mencionó la cifra exacta que se necesita para terminar la película y Kechiche no se ha pronunciado respecto a la drástica decisión, pero no es novedad que el franco-tunecino director esté rodeado por controversias. Poco tiempo después de que La vida de Adèle fuera premiada en Cannes, la actriz Léa Seydoux criticó los métodos de grabación de Kechiche asegurando que jamás volvería a trabajar con él, a lo que éste respondió con una carta pública en la que llamaba a Léa una “niña arrogante y consentida”

El trabajo de Abdellatif Kechiche no necesita de la polémica para asegurar que su trabajo se conozca y la firme convicción que tiene por llevar historias a la pantalla, lo ha guiado para superar más de un obstáculo en su intento por materializar Mektoub Is Mektoub. Inicialmente imaginó la película como una cinta tradicional, y después, durante la producción, se convirtió en una película dividida en dos partes , lo que causó disputas contractuales con France Télévisions.

Metkoub Is Metkoub es una adaptación de la novela de Antoine Bégaudeau, La blessure, la vraie, protagonizada por los actores franceses, Lou Luttiau, Shain Boumediene y Ophelie Bau, y cuenta la historia de un guionista llamado Amin, cuyas vidas, profesional y personal, chocan cuando él visita su ciudad natal mediterránea.

Muchos cineastas aseguran que el fin último de la labor cinematográfica no radica en ganar premios; pero si estos pueden ayudar a financiar las próximas películas dignas de ellos, que sigan cayendo. ¡Bien por Kechiche porque su decisión le da vida al cine!

Por Karla Wadgymar @KarlaWadgymar