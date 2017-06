Filme documental “Pulse, huellas de la masacre” sobre atentado en Orlando

México.- A casi un año de la masacre en la discoteca “Pulse” que dejó al menos 50 muertos y decenas de heridos en Orlando, Florida, el canal CNN en Español presentará un docufilm que recoge los testimonios de algunos familiares de las víctimas y sobrevivientes.

El trabajo titulado “Pulse, huellas de la masacre” fue realizado por el corresponsal en Miami y anterior jefe del buró en Buenos Aires, José Manuel Rodríguez. Se transmitirá este 11 de junio a las 18:00 horas para México.

“El documental se refiere a cómo se logra reconstruir la vida de un ser humano a partir de una tragedia como esa, de la muerte de un ser querido, de una persona que no estaba ahí pero que de golpe perdió a once amigos o de alguien que terminó con dos balazos dentro”, comentó José Manuel Rodríguez en entrevista con Notimex.

El autor del atentado fue Omar Mir Seddique Mateen, quien falleció ese día al ser abatido por la policía. Se trata del tiroteo con mayor número de muertes en la historia de Estados Unidos y el más violento y mortal en contra de la comunidad LGBT en ese mismo país.

“Tuve la oportunidad de cubrir ese acontecimiento que ha sido catalogado como el segundo mayor ataque terrorista ocurrido en Estados Unidos, después del 11 de septiembre cuando fueron derribadas las Torres Gemelas.

“Fue un episodio que nos impresionó mucho porque afectó a una comunidad hispana muy creciente, muy activa y boyante. Creo que, en algún momento, los hijos estamos preparados para enterrar a los padres, pero hay madres que perdieron a sus hijos y esto ha sido un dolor constante, una cruz y un sacrificio”, indicó.

Explicó que procuró ser muy cuidadoso al preguntar cómo es que esos familiares lograron salir adelante, cómo es que hallaron las causas que le dieran un nuevo sentido a su vida.

El periodista José Manuel Rodríguez apuntó que el documental no plantea ser una tesis de las causas legales del acontecimiento.

“No se mencionan los posibles motivos del atacante porque es un asunto judicial. Aunque se sugiere que se trata de un atentado terrorista, no se ha podido comprobar a ciencia cierta los vínculos que Omar Mir Seddique Mateen tenía con el Estado Islámico.

“Sabemos que él no era un tipo normal, que seguramente tenía varios tormentos y le sucedían muchas cosas en su cabeza. Lo real es que, lo que hizo, no lo podremos olvidar porque es una historia que quedó en los sobrevivientes, en los testigos, en los familiares y en quienes murieron”.

Recordó que entrevistar a las madres fue lo más difícil durante el proceso debido a que lloraban todo el tiempo; sin embargo, ellas querían abrir su corazón para compartir el dolor por el que estaban pasando.

“Ellas me decían que el sufrimiento es desgarrador, que todavía no se les pasa, pero deseaban externarlo para que la muerte de sus hijos no fuera en vano. Ellas quieren que la sociedad no se olvide que existe discriminación en contra de la comunidad LGBT y que esto debe acabar”.

Con los sobrevivientes de la masacre, dijo, fue aún más sutil en abordar el tema.

“Tuve que sacar al periodista con el mayor manejo psicológico posible para poder moverme y ser lo más cuidadoso con cada una de las personas”, puntualizó.