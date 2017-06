¿Gobernadora legítima?

Por Francisco Garfias.

La cosa se puso difícil en Coahuila. El resultado de la elección de gobernador está aún por definirse. Extrañamente, el PREP sólo computó poco más del 70 por ciento de las actas.

De un total de 3,628, el Instituto Estatal Electoral solo capturó 1,016. Aún así, dijo que el priista Miguel Ángel Jiménez aventajaba en los resultados con 1.5 por ciento de los votos.

Ya se integró un “Frente de la Dignidad” encabezado por los candidatos Guillermo Anaya, PAN, Armando Guadiana, Morena; y Javier Guerrero, Independiente, para dar la batalla en todos los frentes contra el intento de “robarse” la elección.

Están dispuestos a todo para, dicen, sacar a los Moreira de Palacio de Gobierno y devolverle a Coahuila su dignidad.

El conflicto poselectoral asoma donde no se esperaba.

De buena fuente sabemos que ya hay negociaciones cerradas del PRI con el PAN. Fuentes de toda nuestra confianza nos dicen que en la mesa de discusiones está el resultado de la elección en Coahuila.

El tricolor entregaría la plaza a cambio del apoyo del PAN a un Fiscal General propuesto por el PRI. No solo eso: Piden que el azul acepte el triunfo de Alfredo del Mazo en el Estado de México.

La ventaja de Del Mazo sobre Delfina es de casi 3 puntos. Más de 200 mil votos, y sobre Josefina mejor ni hablamos.

Ya que estamos. Jorge Castañeda apostó también a que el priista Miguel Ángel Riquelme sería el próximo gobernador de Coahuila.

Si se mantiene el resultado que dio a conocer el PREP en la entidad, Leo Zuckerman tendrá que pagarle otra lana.

Jorge no reveló cantidades de la apuesta. Solo dijo que “bastantito”.

El excanciller ganó también la apuesta en el Estado de México al inclinarse por Alfredo Del Mazo.

Parecía que Andrés Manuel López Obrador dejaría pasar la elección en el Estado de México por el margen que el candidato del PRI le sacó a la abanderada de Morena. No pocos imaginaron que se limitaría a una protesta verbal.

Fue un espejismo. El Peje volvió a ser El Peje. Ya declaró a Delfina Gómez como gobernadora legitima en esa entidad.

“Haremos valer el triunfo en las instancias correspondientes. Vamos a solicitar, pedir, exigir que se limpie la elección por completo, que haya transparencia, democracia”, dijo el dirigente de Morena en rueda de prensa.

“En consecuencia –añadió- a partir de hoy, se ha solicitado al Instituto Electoral del Estado de México que se lleve a cabo un recuento de votos.

“Queremos que se cuenten todos los votos. Voto por voto y casilla por casilla”.

¿Le suena?

Al tabasqueño no le queda de otra. No puede permanecer pasivo ante lo que llama “fraude electoral”. Su protesta, sin embargo, no puede llevarla a las calles.

Imposible bloquear Paseo Toyoacan de Toluca, como lo hizo con avenida Reforma en el 2006. Sería un riesgo mayor para sus aspiraciones presidenciales. Endureció el tono, sí.

No reconoce a Del Mazo como gobernador. “Es producto del fraude”.

No creemos que pase de allí. Pero mejor no adelantemos vísperas.

Es cierto que el Partido que individualmente sacó mayor votación en el Estado de México fue Morena. Algo insólito. Hace apenas 2 años 10 meses obtuvo su registro.

Sacó el 30.8 por ciento de los votos, mientras que el PRI obtuvo el 29.8 por ciento. Fue “La chiquillada” (PVEM, PES, Nueva Alianza) la que hizo ganar a Alfredo del Mazo la elección de gobernador.

Un dato más: el otrora partidazo obtuvo un millón de votos menos que hace seis años, cuando ganó Eruviel Avila.

Lo curioso es que en Ecatepec, la tierra del gobernador saliente, el partido que encabeza Andrés Manuel López Obrador sacó 234 mil 802 votos. Esto equivale al 23 por ciento de los sufragios que perdió el tricolor.

El operador de Morena en ese municipio fue Ricardo Monreal, delegado en Cuauhtémoc. El político zacatecano tenía bajo su responsabilidad otros 3 municipios: Tecamac, Zumpango, y Hueypoxtla que significaron otros 80 mil votos para Delfina Gómez.

En total fueron 315 mil votos. El zacatecano entregó buenas cuentas.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción, Ricardo Salgado, aún no tiene ni oficina, ni auxiliares, ni teléfono. Nada. Despacha en la mesa de cualquier cafetería.

Ayer platicamos con él en el Hotel Four Seasons, Allí nos aseguró que su nombramiento nada tiene que ver con el Consejero Jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos. Negó también que haya sido resultado de un secuestro de esa decisión por parte de las llamadas “organizaciones de la sociedad civil”

A Salgado lo eligieron cinco integrantes del Comité de Organización Ciudadana, pero también seis o siete servidores públicos. Fue unánime.

El hombre ya tuvo un primer acercamiento con la Secretaria de Hacienda para ver lo del presupuesto para montar su oficina y contratar personal. Se habla de 212 millones de pesos. Jura que le fue bien, así que pronto podrá hacer sus reuniones en un lugar privado.

La Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; autonomía técnica y de gestión.

Entre otras cosas fungirá como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador; se encargará de administrar la Plataforma Digital Nacional , y dará seguimiento a la implementación que realicen los entes públicos en la materia. “No se va a sustituir a la PGR”, aclaró.

Fin.