La misma gata pero revolcada

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

No cabe duda que en todo el país, y eso es decir mucho; las elecciones más desaseadas son las del Estado de México. Fieles a su tradición los políticos de esa entidad son los mas sucios desde el punto de vista que se les vea.

Los que no lo son, no cuentan. Para ser político respetado en ese estado donde los antivalores se premian, debe ser alguien que busque el poder desde una perspectiva amoral, peor que inmoral; alguien para quien el bien, no es otra cosa sino lo que le conviene y por extensión, en su caso, que no siempre aplica, para los intereses de sus viciosas camarillas, que están dispuestas a todo con tal de retener su coto, su espacio de cacería que les produce ganancias pingües.

Por supuesto que una competencia en tales condiciones poco o nada tiene que ver con una agenda de gobierno, donde las prioridades son las que ocuparían el tiempo y los recursos para llevarlas a cabo.

En el Estado de México, no existen racionalidades de la administración pública, lo que se pide es que con el voto se entregue hasta el alma incondicionalmente:“ tú dame el voto y te doy dinero o cosas; y de lo demás me encargo yo”, parecen decir los subastadores de la conciencia política.

Porque después de haber visto el vergonzoso espectáculo de todo un catálogo aplicado en defraudar el voto, antes, durante y después de la elección; no solo de parte del PRI, sino de los demás también, el balance es desalentador y uno se pregunta, si ese es el futuro que hemos fabricado para definir a las autoridades.

Una elección muy costosa, con números que rebasan en unos cuantos días, lo que se autoriza oficialmente para toda la jornada. Una burla que a nadie le importa en realidad, porque estamos tan acostumbrados al mal proceder, que ni el factor de sentirse sorprendidos impacta.

El cacicazgo de una familia, la de los Del Mazo que surgió en las querencias de Isidro Fabela, que para muchos era un pervertidor de la juventud y para sus protegidos un internacionalista con alcance aldeano. Dispuestos como clan ahora, a no ceder ni un milímetro, tasajeando mediante la corrupción a los opositores y de espaldas de la legalidad se hicieron tal parece con el triunfo. Uno de ellos, Peña: feliz, porque ya recuperó lo que Elba Esther y Onésimo Zepeda, les habían quitado con Eruviel, un advenedizo que quería jugarla con la oposición, si Montiel no hubiera operado a tiempo.

En esta ocasión, como la anterior contaron con un burdo manipulador del PRD local, Bautista, uno que se vende con la mayor facilidad para dividir y restarle poder a los ciudadanos. De esa trama salió Zepeda. Cobrarán porque son viejos clientes del sistema más acreditado, por su tradición a optar siempre por los operativos de corrupción.

De Josefina, ni hablar. Es una pedrada al entusiasmo. Ella no se la cree y debe saber porqué; porque siempre contrata a gente que excluye, que divide y que se pasa el tiempo, derrochándolo en nada. Algo debe hacer la gran perdedora del PAN, para ganar los millones que dice, sin hacer nada. Tal vez esa es su mayor virtud, contratarse para no hacer nada.

¿Y que se puede decir de la señora de Texcoco? La que nunca negó hacer trastupijes con los salarios de sus trabajadores. Otra más, adicta a envilecer las leyes, la mujer del cambio, el mentado cambio que quieren que se de mágicamente, esperando que cambien todos, menos ella.

La difícil democracia camina lentamente por el país. En el Estado de México sigue empantanada con los viejos proyectos, por cierto jamás realizados, desde el surgimiento del maloliente grupo Atlacomulco. En seis años los volveremos a ver con las mismas trampas.