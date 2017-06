‘Playmates’ recrean sus portadas 30 años después (Galería)

Excelsior.- La revista Playboy pidió a siete ex modelos que posaron de 1979 a 1991 que aparecieran una vez más, para demostrar que las mujeres pueden ser atractivas sin importar la edad.

La revista Playboy decidió rendir homenaje a las mujeres y destacar que la edad no es un impedimento para ser atractivas, por lo que contactó a siete ex ‘playmates’ para que aparecieran en la publicación.

Esta serie incluye a playmates que participaron de 1979 a 1931, y recrearon las portadas que las hicieron famosas.

Entre las mujeres elegidas se encuentra Kimberley Conrad Heffer -ex pareja de Hugh Hefner-, Charlotte Kemp, Cathy St. George. Monique St. Pierre, Renee Tenison, Candance Collins y Lisa Matthews.

Tenison recordó cómo se sintió al ser la primera mujer afroamericana en la portada.

Cuando hice Playboy hubo mucha controversia porque era la primera playmate afroamericana, y muchas mujeres decían que me estaban objetivando. Pero dije ‘¿No tengo el derecho de decidir lo que quiero hacer? Si quiero posar desnuda, debería poder posar desnuda’. Entonces cuando salió la revista, la respuesta fue 90 por ciento positiva y solo el 10 por ciento no les gustó’, recordó la ex playmate.