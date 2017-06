Asesinan otro perredista en Guerrero, el exalcade de Tecpan

México.– Asesinan en Guerrero a otro perredista, esta vez fue el exalcalde de Tecpan de Galeana, Crisóforo Otero Heredia, quien fue ultimado por varios individuos que pasadas las 18 horas se presentaron en su domicilio y dispararon contra Otero y dos de sus escoltas.

Así lo informó el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, quien informó de la muerte de Otero Heredia y uno de sus guardias de seguridad, mientras que el otro se encuentra gravemente herido.

Y aunque el alcalde aun se encontraba con vida y fue llevado de inmediato a una clínica para tratar de brindarle los primeros auxilios y mantenerlo vivo, por la gravedad de las heridas y tomando en cuenta que los disparos atravesaron puntos importantes, no pudo mantenerse por mucho tiempo pues murió tiempo después.

Al lugar de los hechos acudieron Policías del Estado y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para tratar de dar con los responsables del atentado, no hubo ninguna detención.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Estado integra una Carpeta de Investigación e inició las diligencias para el esclarecimiento de este homicidio.

PRD estatal condena el atentado

PRD de Guerrero exige justicia por el asesinato de Crisóforo Otero Heredia

Chilpancingo, Guerrero, 9 de junio de 2017.- El PRD de Guerrero está de luto y nuevamente alza la voz en demanda de ¡justicia! Hoy manos asesinas acabaron con un perredista de primera línea, un compañero leal, un amigo de una sola pieza, un hombre de palabra, Crisóforo Otero Heredia, ex presidente municipal de Tecpan de Galeana.

A la indignación por el compañero caído le acompaña un ¡ya basta!, ¡ni uno más! Nuevamente nos mueve el reclamo de justicia por la cadena de crímenes en contra de compañeros perredistas ha exhibido la injusticia que se vive en Guerrero.

Lo hemos repetido en distintas ocasiones: la impunidad es la madre de todas las desgracias que enlutan miles de hogares, la atmósfera de incertidumbre que se vive en la entidad es irrespirable. Guerrero es un gran cementerio y no podemos resignarnos a ello.

Es irrenunciable la exigencia de que la autoridad investigue y dé resultados, pero a fuerza de repetirla parece más bien una frase preconcebida, no hay tal. A quienes nos gobiernan, les recordamos que el tiempo corre y los resultados no llegan, mirar al pasado ni justificarse como lo hacen de manera reiterada, no dará consuelo a las viudas, ni a los hermanos, ni a los hijos y amigos de los caídos, porque la demanda ante la pérdida irreparable es ¡Justicia!

El PRD no ha sido obstáculo para la marcha de este gobierno, y desde nuestra trinchera de partido opositor, reiteramos por enésima ocasión el llamado para que se rompan los círculos viciosos de las instituciones que impiden que los guerrerenses recobremos la tranquilidad.

El Comité Ejecutivo Estatal del PRD se solidariza con los familiares y amigos del ex alcalde Crisóforo Otero Heredia, así como de sus acompañantes que también perdieron la vida. Nuestro más sincero pésame y nos sumamos a su exigencia de una investigación pronta que dé con los responsables de este cobarde atentado.