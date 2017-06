El golpe con el que Rihanna le respondió a quienes critican su figura.

Las críticas por su aumento de peso de Rihanna han hecho que la cantante responda en sus redes sociales. Sus fans creen que podría estar embarazada, pero su representante ha desmentido ese rumor.

La cantante de 29 años no soporta más las críticas a las que ha estado sometida desde que apareció en el Festival de Cannes con unos kilos de más y harta de estar en el punto de mira, contestó a los que se meten con ella por su condición física.

En su cuenta de Instagram compartió una imagen del antes y el después del rapero Gucci Mane (37). En la primera con un abultado abdomen y en la otra presumiendo de su nueva y atlética figura.

“Si no puedes conmigo como Gucci Mane en 2007, no me mereces en mi Gucci Mane 2017”, fue el texto que puso la intérprete de Umbrella para acompañar las instantáneas junto a una icono llorando.