¡La inocencia de la CNDH en las cárceles mexicanas!

Por Raúl Flores Martínez.

La violencia en Tamaulipas rebaso desde hace un par de años a las autoridades estatales de esta entidad, una violencia tanto en las calles como dentro de los mismos reclusorios, un claro ejemplo fue el penal de ciudad Victoria, que de acuerdo a los sesudos análisis e investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó la evaluación para la conformación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016.

De acuerdo con el diagnostico presentado de este ente defensor de los derechos humanos, la calificación que dio basado en sus análisis de escritorio tiene una calificación de 4.50 en una escala del 0 al 10.

Los grandes descubrimientos que realizo la CNDH, son sobrepoblación, hacinamiento, Insuficiencia de personal de seguridad y custodia, Deficiencia en programas para la atención de incidentes violentos, Deficiencia en la clasificación de internos y Condiciones de autogobierno.

Nada raro en las cárceles mexicanas que fueron desde hace años tomadas por los autogobiernos de los distintos grupos del crimen organizado, tenemos los ejemplos de la cárcel estatal de Topo Chico en Nuevo León que ha tenido enfrentamientos cruentos entre los grupos rivales de Los Zetas y Cártel del Noroeste.

Ahora el gran descubrimiento de la CNDH, es que las cárceles mexicanas están generando violencia y plagadas de irregularidades. No tardaran en enviar numerosas recomendaciones a los gobiernos estatales y Federal para que se trabaje en ese rubro del sistema penitenciario.

Algo que llama la atención es la falta de mundo de los Godínez, burócratas o funcionarios de la CNDH en el rubro de delincuencia organizada, les hace falta calle como lo manejamos en el argot periodístico para conocer las entrañas de los penales estatales que son los que tienen la corrupción y autogobiernos del crimen organizado.

Tamaulipas es solo uno de los ejemplos del poder del crimen organizado, Topo Chico y el de ciudad Juárez, incluso los de la Ciudad de México. La CNDH podrá enviar todas las recomendaciones que crea necesarias; sin embargo, esas recomendaciones se las mandan a la ventanilla equivocada.

Se las mandan a los gobiernos de afuera de los muros, a esos gobiernos que no tienen ni voz, mando, esos gobiernos que no tienen ley dentro de los distintos penales del país. Acaso no sabrán que los gobiernos de las cárceles son de los jefes de plaza o líderes de los carteles de la droga, lo sabrán.

Ese ente de la CNDH que siempre nos sorprende, no por las estadísticas, cifras, recomendaciones o análisis que realizan sus grandes investigadores, sino sorprende por esa inocencia de dar diagnósticos y el estatus de las peores cárceles de México.

Estos funcionarios cuándo han entrado de incognitos a las cárceles, sin ese aparato de seguridad. Les pasare el dato, reclusorio oriente, norte o sur con 350 pesos entras directo sin presentar credencial de elector, sin llenar el pase de visita del interno, todo con el poder de la corrupción, cómo lo sé, sencillo, eso se hace para conseguir información para los reportajes de seguridad, dentro de los penales se tienen a los buenos informantes.

Por último, lo que está sucediendo actualmente en el reclusorio de ciudad Victoria, Tamaulipas es parte del reacomodo de las células del crimen organizado tras la muerte de Juan Manuel Loisa, alias “Comandante Toro”, quien era el jefe de plaza del cártel del Golfo.