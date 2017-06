La lista que demuestra todo lo que tenemos en común con Donald Trump

Ethan Kuperberg, publicó en la sección: Shouts and Murmurs de la revista semanal estadounidense The New Yorker, una graciosa lista de las cosas que comparte con el mandatario de la casa blanca. Los retamos a tener menos de 3 similitudes con Donald Trump.

Aquí va la lista recuperada del artículo en The New Yorker:

Lo que tengo en común con Donald Trump:

1.- Amo la televisión.

2.- Entiendo muy poco sobre política internacional.

3.- No he hecho ejercicio en 2017.

4.-Nunca he leído “The Art of Deal” escrito por Donald Trump.

5.- Sé que es tonto y que nunca sucederá, pero en secreto deseo que Barack Obama sea mi mejor amigo.

6.- Tengo miedo desde el 8 de noviembre del 2017.

7.- No soy tan bueno teniendo sexo como creo serlo.

8.- Alguna vez, un mesero me cobró mal la cuenta y no tuve la gentileza de decirle que estaba cobrándome menos.

9.- Melania Trump no tiene interés en tener sexo conmigo.

10.- Cuando me estreso, me gusta ver la película “Buscando a Dory”

11.- Hace poco “stalkeé” en Facebook a las personas que me hicieron bullying en secundaria.

12.- Necesito más terapia de la que estoy teniendo.

13.- Me veo terrible con sombreros.

14.- Sé que Hilary Clinton es mucho más inteligente que yo.

15.- Preferiría ganar un Emmy que estar en la política.

16.- No presumo sobre esto, pero Buscando a Dory tiene una línea narrativa que encuentro fácil de seguir.

17.- Tengo una pesadilla constante sobre mi padre diciéndome que no se siente orgulloso.

18.- Nunca he tenido una conversación en persona con Tiffany Trump que dure más de 10 minutos.

19.- Nunca entenderé lo que es ser un refugiado Sirio.

20.- Nunca he sido elegido democráticamente como Presidente de Estados Unidos.