-Morena: también en San Juan hace aire

Por Héctor Moctezuma De León.

No sólo el PRI realizó grandes movilizaciones para asegurar el voto en las elecciones del pasado domingo, también Morena tuvo lo suyo, o sea, también en San Juan hizo aire, sobre todo en la zona de Ecatepec en donde operó gente de la delegación Cuauhtémoc de la capital del país.

Luis Ángel González Contreras, responsable de Mercados y Vía Pública en la importante demarcación capitalina fue el encargado de llevar a comerciantes ambulantes para que operaran el voto en favor del partido Morena en la zona que comprenden los municipios de Ecatepec, Coacalco y Tecamac, un importante nicho de votos en donde a Delfina Gómez le fue requetebién.

La coordinación de esta movilización estuvo a cargo de Alejandro Rojas Díaz Durán, ex –brazo derecho de Marcelo Ebrard en la administración pasada y del tamaulipeco, Rodolfo González los hombres de más confianza del delegado Ricardo Monreal.

Luis Ángel es un personaje que junto con su hermana Patricia goza de muchos privilegios en la Cuauhtémoc en donde vende espacios públicos hasta en 200 mil pesos, un negocio redondo para el que tiene el aval de la autoridad.

Recientemente el responsable de Mercados y de la Vía Pública en esa delegación estrenó un lujoso departamento en el sur de la Ciudad de México, ¿estará enterado de esto el delegado Monreal?

¿Cómo la ven? insisto, también en San Juan hace aire, los políticos no son damas de la caridad y al final todos los partidos caen en los mismos vicios, porque se trata de ganar a como dé lugar, ¿o no?

Aunque usted no lo crea las elecciones de Estado podrían pasar a la historia en las próximas contiendas electorales. Con todo y que el aparato del Estado de volcó, por instrucciones de Los Pinos, en favor del candidato del PRI en el Estado de México, el tricolor obtuvo una victoria pírrica y en el combate cara a cara, cuerpo a cuerpo, Morena le ganó, con más de 30 mil votos, a los del tricolor y los morenazos ya son la primera fuerza electoral en la tierra del presidente Enrique Peña Nieto. O sea que el PRI ganó con la ayuda de sus paleros los del Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, sin ellos en estos momentos estuviera llorando su derrota. También en Coahuila todo el aparato del gobierno del Estado y hasta el supuesto órgano electoral independiente, trabajaron en favor de Miguel Ángel Riquelme y todavía la moneda está en el aire, con todo y que Clavillazo diga que los panistas ya se parecen a los de Morena…En el Estado de México existe en la Procuraduría de Justicia una carpeta de investigación, la número: 160250620111910 en la que aparece como indiciado el ex –gobernador, Arturo Montiel por lesiones causadas a su anterior esposa. La agente del Ministerio Público que lleva el caso es la licenciada Diana Osorio López, así se las gasta el que un día aspiró a la candidatura priísta para la presidencia de la República y que gracias a viejas complicidades no está en la misma situación que Borge, Yarrington y Duarte.

circuitocerrado@hotmail.com