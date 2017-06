Tu agenda para el fin de semana, los mejores planes y lugares en la CDMX

México.- El cantautor británico Ed Sheeran se presentará en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en el marco de su “Divide tour”, mientras que en el cine se estrena “La momia”, con Tom Cruise.

La puesta en escena “Lucas”, escrita y dirigida por Odín Dupeyron, se reestrenará en el Auditorio Nacional, para invitar al público a reflexionar acerca del amor, la amistad, y otros sentimientos.

Ahora en el Teatro Xola se reestrenará la obra “Jugadores”, que cuenta con los primeros actores Héctor Bonilla, José Alonso, Patricio Castillo y se integra Salvador Sánchez.

Otros espectáculos que los capitalinos podrán disfrutar son, entre otros, “Ruta 3”, en el que Fernando Delgadillo, Édgar Oceransky y Hernaldo Zúñiga, tres generaciones de cantautores de trova interpretarán sus clásicos.

Para los admiradores de la saga de “Harry Potter”, podrán disfrutar de un momento especial porque la película “Harry Potter y la Piedra Filosofal” (2001, Chris Columbus) se proyectará en la pantalla gigante HD del Auditorio Nacional, con la interpretación en vivo de la música de John Williams, a cargo de la Orquesta Internacional de las Artes.

En la música…

Jueves 8:

El dúo canadiense Crystal Castles ofrecerá un concierto en El Plaza Condesa para regalar al público una velada en la que tocarán lo más reciente de su producción titulada “Amnesty (I)”.

El lanzamiento de “Amnesty (I)” en el 2016, marca el inicio de una nueva etapa en la historia de la agrupación en la que el productor Ethan Kath da la bienvenida a Edith Frances como vocalista, luego de la salida de Alice Glass en 2014.

Fernando Delgadillo, Édgar Oceransky y Hernaldo Zúñiga, en conjunto, presentarán el espectáculo “Ruta 3”, en el Teatro Metropólitan.

El trío de compositores inició una gira con este show el pasado 10 de mayo en Toluca, Estado de México, continuará en la Ciudad de México para ir a Guadalajara, Monterrey y Puebla, entre otras ciudades.

Al Lunario del Auditorio Nacional llegará SuenaTron, grupo de género “popteño”, en el que se mezcla la música norteña con sonidos modernos y tradicionales de la música regional mexicana.

El sexteto que ha fusionado baladas con cumbias y rancheras está integrado por Mateo Gonzáles, Giovanni Ángel Hernández, Eduardo Montelongo, Abraham Alvarado, Hernán Eduardo “Mexia” Hernández y Raúl Hernández.

Han lanzado desde 2015 diversos temas, entre ellos “Todos saben menos tú”, “Dos locos de amor”, “Bienvenidos”, “Caramelo” y “Sencillamente”. En esta misma noche también llegará a este escenario Banda Boys, agrupación pop formada por Rod Mora, Antar Soberanes y Roberto Blazzquez.

Viernes 9:

En el Auditorio Nacional se presentará el espectáculo “Harry Potter y la Piedra Filosofal en concierto”, este viernes 9 y sábado 10 de junio.

Esta función, que se realizará por primera vez en la Ciudad de México, forma parte de la Serie de Conciertos de las películas de “Harry Potter, una experiencia mágica de J.K. Rowling’s Wizarding World”, anunciada por CineConcerts y Warner Bros Consumer Products, que inició en 2016 y llegará a más de 35 países del mundo.

Como parte del fin del Año Dual Alemania-México y para hermanar la colaboración artística entre ambos países habrá una serie de actividades en la explanada del Monumento a la Revolución y un concierto gratuito en el que participarán Celso Piña, Schachthofbronx y Nortec Collective.

Los horarios confirmados de cada uno son: Piña a las 18:10 horas, Schachthofbronx a las 19:50; y Nortec Collective: Bostich + Fussible a partir de las 21:30 horas.

En el Centro Cultural Teatro 1 se presentará este día y el próximo domingo 11 la banda Lemongrass, integrada por Sophie, Yael, Ivanna, Nathan, Jelly, Emiliano y Paula, quienes presentan sus éxitos “Mi mundo gira contigo”, “Emily taught me to fly”, “Baila sin miedo”, “Sing me to sleep”, entre otros.

Sábado 10:

El multipremiado cantautor británico Ed Sheeran llega a México en el marco de su “Divide tour” en el que con una sencilla personalidad deleitará al público mexicano con sus canciones románticas.

A sus 26 años, Sheeran se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos de la industria musical con apenas tres álbumes lanzados.

El Festival Diversa que tendrá música e inclusión se llevará a cabo en El Plaza Condesa y estarán presente grupos como Gus Gus, Nomi Ruiz, Flat Hills Crew, Rosell y Puma.

El objetivo de este evento que tendrá más de seis horas de música tiene como objetivo cero discriminación, vivir sin prejuicios y salud primero.

Domingo 11:

“The Legend of Zelda, Symphony of the Goodnesses” regresará al Auditorio Nacional por tercera ocasión con un concierto sinfónico visual, aprobado por Eiji Aonuma, productor de la franquicia de este famoso videojuego de mágicas aventuras épicas que celebra 30 años.

El programa incluye los movimientos: Skyward Sword, Ocarina of Time, The Wind Waker, Twilight Princess y Time of the Falling Rain, además Dragon Roost Island, Majora’s Mask, Breath of The Wild y A Link Between Worlds.

En la Carpa Astros se realizará la segunda edición del Festival Argentino “De vos a voz” a partir del mediodía y habrá una serie de ofertas musicales tan diversas y llenas de atractivo para el público como para erigirse en la mayor expresión de música y cultura argentina en México.

Su idea y concepción crece a la par de la gama de propuestas culinarias, artísticas, de performance, de bailes populares, de expresiones culturales y artísticas que engloba todo lo que un país como Argentina puede ofrecer.

Este año se verá un cartel comandado por Fidel Nadal, Indios y Bahiano (excantante de Los Pericos) que darán forma a esta fiesta multicolor.

En el cine…

Viernes 9:

Con Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, y Sofia Boutella se estrena la cinta de acción y aventuras “La momia”, dirigida por Alex Kurtzman.

Olvidada y enterrada dentro de una cripta en medio del desierto, una antigua reina, a quien su destino le fue arrebatado injustamente, es despertada en la época actual y trae consigo toda la maldad y terror guardado por siglos que definirá el futuro de la humanidad.

La película “Hombre de familia” llega a la salas de cine para narrar la historia de “Dane Jensen”, un reclutador corporativo en Chicago que trabaja de tiempo completo para la firma Blackridge, sin espacio para dedicárselo a su familia.

Después de que su jefe “Ed Blackridge” decide retirarse, “Dane” considera que ha alcanzado la meta por la que ha luchado tanto tiempo y estar a cargo de la compañía tras vencer a su ambiciosa colega “Lynn Vogel”.

Un día recibe una llamada en la que le informan que su hijo de 10 años, ha sido diagnosticado con leucemia, lo que cambiará por completo sus prioridades profesionales y las personales.

“En el género de comedia se estrena la película mexicana “Maquinaria Panamericana”, dirigida por Joaquín del Paso, cuyo reparto está conformado por Javier Zaragoza, Ramiro Orozco, Irene Ramírez y Edmundo Mosqueira.

Pareciera que es un viernes de trabajo común y corriente en Maquinaria Panamericana S.A., una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria para la construcción y la destrucción.

Los empleados se preparan para el fin de semana, y el dueño de la compañía es encontrado muerto en una bodega de refacciones.

El descubrimiento lo cambia todo: la compañía está en quiebra, los trabajadores de la tercera edad no tienen ninguna perspectiva de empleo y nadie recibirá compensación por su trabajo. En un estado de confusión, miedo y tristeza, los trabajadores deciden encerrarse en la compañía.

“Dos son familia”, es una cinta francesa que en el género de comedia cuenta la vida de “Samuel”, quien tiene una vida tranquila sin responsabilidades, vive cerca del mar al sur de Francia, cerca de sus amigos y de sus colegas.

Un día, una mujer que fue una de sus tantas conquistas le deja a una bebé de nombre “Gloria”, y le argumenta que es su hija.

“Samuel” viaja a Londres desesperado para encontrar a la madre sin éxito. Ocho años después, mientras padre e hija llevan su vida en Londres y se han vuelto inseparables. La madre de “Gloria” regresa para tratar de recuperar a su hija.

El reparto de esta cinta francesa está conformado por Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Ashley Walters y fue dirigida por Hugo Gélin.

En Teatro…

Jueves 8:

En un hecho innovador, Odín Dupeyron reestrenará en el Auditorio Nacional, la puesta en escena “Lucas”, escrita, dirigida y actuada por él mismo.

Estrenada en 1995, está basada en un divertido texto escrito con su peculiar estilo, en el que habla de valores como amistad, amor, compromiso, hacer lo que se debe y enfrentar lo inesperado con la intención de redefinir los lazos que unen a la humanidad y demostrar que se puede dar batalla a los prejuicios que impiden la felicidad.

Actúan Mauricio Ochmann, Érika Blenher, Lourdes Gazza, Mayra Rojas, Louis Couturier y Nando Estevané.

Viernes 9:

La puesta en escena “Menopausia, el musical”, de Jeanie Linders se presentará en el Foro 18-69 de la Ciudad de México.

Bajo la dirección de Rafael Perrín, este montaje cuenta con las actuaciones de Lila Deneken, Natalia Sosa, Olivia Bucio y Garda Santini.

“Jugadores”, de Pau Miró, es el montaje que cuenta con las actuaciones de los primeros actores Héctor Bonilla, José Alonso, Patricio Castillo y se integra Salvador Sánchez.

Se reestrena en el Teatro Xola, en cuyo escenario el público será testigo de la historia de un barbero, un enterrador, un actor y un profesor de matemáticas que mostrarán cómo ha cambiado el mundo, los valores y las reglas.

Sábado 10:

Los Mascabrothers presentan el espectáculo “Stand Dopados”, con el que prometen que el público no parará de reír.

El show corre a cargo de Germán Ortega, Mau Jalife, Freddy Ortega, Jurgan Jacobo y Claudio Herrera.

Domingo 11:

En el Teatro Rafael Solana continúa la temporada de “Lucca y su banda” con las actuaciones de Yubeili y Nacho Casano, así como de José Manuel y José Pablo Alanís, gemelos que participaron en la telenovela “Mi corazón es tuyo”.