Ingresos generados por piratería en México llegan a 75 mil mdd

Monterrey.- Los ingresos generados por la piratería en el país alcanzan los 75 mil millones de dólares y siguen en ascenso en los últimos años, revelaron hoy el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y la Canaco local.

Jorge Gabriel Covarrubias Ortiz, titular de la Oficina Regional Norte del IMPI, y Sergio Anguiano, director de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, destacaron lo anterior con motivo del Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería.

Resaltó que los resultados muestran que en México los ingresos generados por la piratería alcanzan los 75 mil millones de dólares.

La piratería tiene en el país un asiento muy contundente, ya que ocho de cada diez mexicanos han adquirido productos piratas alguna vez, añadieron.

Refirieron que los ingresos por piratería ascienden a 75 mil millones de dólares, con un importante efecto en la economía del país, de acuerdo a cifras estimadas en el ejercicio del 2014.

Enfatizaron que esta cifra representa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dejar de percibir unos 236 mil millones de pesos anualmente, por concepto de impuestos.

Durante el evento, manifestaron que en promedio, los mexicanos dedican un 14 por ciento de sus ingresos a actividades de corrupción – donde se incluye la piratería.

Este porcentaje aumenta a 33 por ciento para las personas que perciben bajos ingresos, añadieron.

Indicaron que los productos apócrifos o piratas que más se demandan en México son películas y música, software para computación, aparatos electrónicos y videojuegos.

En el evento, expusieron que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Piratería, de las personas que señalaron haber consumido algún producto pirata, el 70 por ciento consideró que esto tiene efectos negativos para el país.

Además, un 58 por ciento opinó que es ilegal, pero no grave, en tanto que un 46 por ciento aseguró que no le perjudica a nadie y un 60 por ciento que “ a mí no me perjudica “ o “ tiene beneficios para mí “.

El IMPI elaboró recientemente una encuesta entre 800 regiomontanos, para conocer el perfil y sus preferencias de consumo, y casi un 60 por ciento admitió haber comprado productos piratas.

Atribuyeron el consumo de ese tipo de productos a que resultaban más económicos frente a los de marca, o que es lo único que pueden adquirir con su nivel de ingreso económico.

Ante tal problema, señalaron, trabajan de manera coordinada con autoridades federales, estatales y municipales, a fin de atacar de manera más efectiva este tipo de transacciones ilegales en el país.

Ntx.