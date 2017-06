Rechacemos a los aspirantes rechazados

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

El pasado martes 06 de junio, por la mañana, el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) se manifestó en la explanada de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad Universitaria, para exigir un aumento en el número de lugares de las instituciones de educación superior ubicadas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Ya saben ustedes, es el cuento de nunca acabar todos los años: en cada promoción de ingreso para la UNAM, el IPN y la UAM, por mencionar las principales instituciones, siempre se queda fuera alrededor del 90% de los aspirantes. Los espacios son pocos y la demanda es mucha.

Los gritos de siempre: “¡La educación es un derecho no un privilegio!”, como si el solo hecho de ser un “derecho” aumentara en automático el presupuesto para las instituciones de educación superior. Además, debemos recordar que, aun siendo un “derecho”, éste tiene sus requisitos de ingreso y de permanencia.

Por supuesto, muchos de lo que militan en ese movimiento son chavos que ni siquiera alcanzan el puntaje mínimo para ingresar a las carreras por ellos elegidas. Muchos de ellos son de los que aplican el examen de ingreso una y otra y otra vez sin mayor éxito. ¿Por qué será? ¡Ah, pero se sienten con el “derecho” de tener un lugar!

Lo más triste y enojoso de esta clase de manifestaciones y de esa clase de movimientos dizque estudiantiles, es que, en la sociedad del ciberespacio, ya ni siquiera deberían existir.

En efecto, hoy en día contamos con la oportunidad de darle cabida a todo mundo dentro de la educación superior (licenciatura, maestría y doctorado). Esto gracias al enorme potencial de la educación en línea (e-learning), sustentada ésta en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs).

Comencemos por el principio: la esencia de la educación consiste en un individuo que se sienta, de forma concentrada y comprometida, a asimilar conocimientos a través de múltiples vías, como pueden ser los libros, los videos, las conferencias, los paneles de discusión, las mesas de debate, los ejercicios, la tareas, etc.

Para acceder a todos estos recursos de aprendizaje, ya no es necesario trasladarse muchos kilómetros, perdiendo valiosos recursos (tiempo y dinero entre los principales), para pasar muchas horas en un aula, dentro de un horario fijo, frente a un profesor que puede resultarnos desagradable y junto a compañeros de clase que pueden ser un obstáculo para nuestro conocimiento (bullying, por ejemplo).

El avance de la tecnología ahora nos permite estudiar sin movernos demasiado de nuestro sitio de origen (lo que le ahorra a la sociedad mucha contaminación ambiental y congestión vial), sin necesidad de someternos a restricciones de horario, y sin vernos obligados a gastar mucho dinero en recursos físicos y humanos.

La educación en línea nos permite avanzar a nuestro ritmo, pudiendo acabar nuestros estudios según nuestro propio tesón. Nos permite, asimismo, combinar nuestros estudios con otras actividades importantes, como la de trabajar para ser autosuficientes. Y nos permite, entre otras cosas, soslayar a personas desagradables, ésas que no contribuyen decisivamente a nuestro aprendizaje: burócratas, profesores y otros “estudiantes”.

La educación en línea se basa en la autodidaxia, que es la mejor forma de estudio que existe y existirá. En materia educativa… ¡nada hay más revolucionario que la autodidaxia!

A través de la autodidaxia, el estudiante se desprende de muchas estructuras autoritarias que, más que ayudar a su educación, la entorpecen. México es un caso típico de esto: tenemos estructuras educativas obsoletas, acartonadas y autoritarias, que han dejado de contribuir significativamente al desarrollo integral de los individuos.

Me gusta la idea de que todo aquel que quiera estudiar una carrera pueda hacerlo. Creo profundamente en el espíritu de la Ilustración y me mueve apasionadamente el espíritu utilitario de Jeremy Bentham: siempre debemos aspirar a lograr el máximo bienestar posible para el mayor número de personas.

Por ello, creo que ya no debería haber rechazados. Y también sostengo que debemos rechazar a todos los rechazados que se obstinan en reproducir esquemas autoritarios de educación. ¡Miren que resulta retrógrado eso de exigir más lugares en aulas de cemento con horarios fijos, espacios limitados, pase de lista y profesores frente a grupo!

Increíble que ahora la juventud exija más instituciones autoritarias en vez de exigir más esquemas libertarios. Increíble.

Hay muchas carreras que se pueden cursar totalmente en línea. Y habrá otras que todavía requieran alguna práctica in situ, pero mínima. Pero hoy en día ya nada nos impide ampliar magnánimamente la matrícula universitaria sin incurrir en altos costos. ¿Por qué, entonces, no lo hacemos? ¿Por qué no nos atrevemos a multiplicar las oportunidades efectivas para cursar una carrera o un posgrado?

Las instituciones educativas ya existentes se irían reduciendo hasta quedar convertidas en instituciones calificadoras y certificadoras del conocimiento a través de exámenes; exámenes que se podrían presentar en cualquier momento, no en tiempos fijos.

Y la gente que de veras quisiera estudiar, ya no tendría pretexto para no hacerlo, ni tendría que exigir su “derecho a la educación” por medio de burdas teatralizaciones políticas. Teniendo plataformas virtuales multitemáticas en continua mejoría, con todos los recursos habidos y por haber, todo se reduciría básicamente al despliegue de esfuerzos personales orientados a cumplir con los contenidos educativos fijados para cada carrera. Así de simple.

La educación en línea también serviría para deshacernos de la juventud parasitaria, que pulula hoy en día. Podríamos deshacernos de ese ejército de mozalbetes que creen merecerse el derecho de seguir viviendo de gorra en sus hogares de origen so pretexto de que “están estudiando”.

Nuestra juventud está llena de esa clase de “mantenidos”, verdaderas rémoras de los hogares mexicanos.

Concluyendo, las TICs nos posibilitan la ampliación radical de las oportunidades de estudio. La sociedad internáutica y la autodidaxia son la mejor combinación para que estudie quien de veras quiera estudiar. Las TICs remueven obstáculos y extienden la cobertura. Rechacemos, pues, a los rechazados y a nuestra juventud parasitaria.

¿Qué espera nuestra sociedad para dar este gran paso?