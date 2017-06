Por Pablo Marentes.

Los procesos electorales, del ámbito integral territorial, o los que correspondan a las unidades provinciales, municipales o estatales, –según sea el régimen político del Estado en estudio– son semejantes a los análisis clínicos parciales o las evaluaciones integrales físicas a que se somete una persona para que su médico examine los resultados y determine el estado de salud física y el equilibrio síquico o sicológico del paciente. Según sea la evaluación de los resultados que efectúe el médico, el paciente se someterá a otros análisis clínicos que finalmente propiciarán que se precise la medicina o la terapia preventiva o curativa pertinentes.

Los resultados de la votación en los estados de México, Coahuila y Nayarit evidenciaron que son indispensables cambios en los procesos anteriores a la elección, durante la elección y a lo largo del recuento. Mientras, la presidenta del PRD Alejandra Barrales señalaba que su prioridad sería la “unidad de la izquierda con Morena”. Si no se concreta esa unidad, propiciará un amplio frente ciudadano con el PAN. Por su parte la candidata de MORENA Delfina Gómez explicó que más de 200 mil votos fueron adjudicados a Alfredo del Mazo Maza en conteos adicionales.

El Instituto Electoral del Estado de México acepta que los votos que se adjudicaron por partido después de la votación, se sumaron al candidato que ahora se ostenta como ganador de los comicios. Enseguida Pedro Zamudio, presidente del Instituto, en una entrevista afirmó que las diferencias entre los dos conteos no son resultado de una alteración del conteo. “No hay un algoritmo de fraude”, concluyó en lenguaje terminante y sonoro. Se abrirán paquetes de casillas: sí, de casillas específicas. Nuestros consejos distritales ya lo saben. “No evadiremos recuentos porque a todos nos conviene que haya certeza.”

Andrés Manuel López Obrador reiteró que es ineludible un recuento del cien por ciento de las casillas. “No se aceptará un resultado propiciado por un fraude electoral.”

La intervención de grupos privados discretos que efectúan cuantiosos donativos en dinero y en especie, vician las elecciones en el mundo entero. En México, en determinadas regiones rurales, prevalecen estrategias de donativos de víveres, enseres domésticos y modestas piezas de tela para pantalones y vestidos, que se distribuyen en días previos a la elección.

Esto ocurre también en los Estados contemporáneos que efectuaron importantes reformas en el siglo XIX. Así ocurría en Inglaterra, plagada hasta el primer tercio del siglo XIX de los notorios condados podridos, que votaban según las indicaciones del influyente dueño de la ostentosa Manorial House del lugar. Y el escándalo fue mayúsculo cuando en la quinta década del siglo pasado, 1958, publicó el profesor S.E. Finer su Imperio Anónimo –Anonymous Empire— profundo estudio que puso al descubierto que cada asiento en la Cámara de los Comunes y en la Cámara de los Lores que ocupaba cada uno de los Honorables Miembros del Parlamento, era resultado de los donativos secretos y discretos que efectuaban las empresas privadas para asegurar la buena voluntad del Gobierno en turno el cual no era His or Her Majesty’s Goverment. Era el gobierno del sigilo, del encubrimiento de los influyentes. Hubo entonces una profunda reforma electoral.