Reunión de la CONAEXGO en las Islas Marías

Por Francisco Garfias.

Alrededor de 200 ex legisladores, ex alcaldes y uno que otro ex gobernador de Acción Nacional van a integrar un Foro Nacional por la Unidad, como contrapeso al grupo de notables que apoyan a Margarita Zavala en sus aspiraciones presidenciales.

El citado Foro agrupa a simpatizantes del jefe nacional del PAN, Ricardo Anaya.

Por su naturaleza misma, y objetivos diferentes, difícilmente logrará el propósito que enarbola su nombre.

Los integrantes más destacados del Foro los mantienen en reserva hasta que se anuncie, en unos días, su aparición formal

Averiguamos, sin embargo, la identidad de algunos: Fernando Garza, ex alcalde de Guadalajara, Gerardo Pliego y Carlos Pérez Cuevas, ex diputados federals mexiquenses; Marco Pérez, ex diputado federal de Sonora.

Pero también Juan Blanco, ex alcalde de Chihuahua; Ramón Téllez, consejero nacional; e Ivan Pachica, diputado local en Guerrero.

En el grupo de Margarita Zavala están ex secretarios de estado y altos funcionarios que formaron parte del gobierno de Felipe Calderón: Ernesto Cordero, Roberto Gil, Alberto Cárdenas.

El ex presidente, dicen los foristas, está convertido en el coordinador de campaña de su esposa.

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo anunció ayer que se va de gira por todo el país. 18 mil kilómetros en un mes.

Abiertamente va a hacer proselitismo para su causa en el 2018 en las narices del INE.

Igualito que Ricardo Anaya, en los spots del partido; Rafael Moreno Valle, con la promoción de su libro La Fuerza del Cambio o, en otro partido, Andrés Manuel López Obrador.

Ya estamos en campaña.

No pudimos asistir a la rueda de prensa por estar en MVS en la semanal colaboración que tenemos en el noticiero de Luis Cárdenas.

Solicitamos la intervención de la ex primera dama a sus colaboradores. Nos dieron el avión. Nunca lo mandaron.

En el noticiero de Cárdenas, por cierto, escuchamos la protesta de Diego Fernández de Cevallos por los señalamientos que Margarita le hizo a Ricardo Anaya.

Responsabilizó al jefe nacional del cuarto lugar de Josefina en el Estado de México.

“Esto ha lastimado a la institución”, sintetizó El Jefe Diego.

Voces autorizadas del PAN admiten que hay negociaciones secretas de alto nivel con el PRI para buscarle una salida al creciente conflicto electoral en Coahuila.

El descontento crece. El conflicto escala. El ejemplo de la pasada elección en Colima alimenta la idea de la nulidad.

Al PRI no le resulta rentable defender a Rubén Moreira, ni que se multiplique la idea de que cometió fraude electoral.

Tampoco romper con el PAN a un año de la elección presidencial y con López Obrador como adversario a vencer.

Los panistas estén convencidos de que al tricolor no le conviene jugarle al tortuguismo en Coahuila. El conflicto puede escalar. Pero además, “a nosotros nos da bandera. Puede ser tema adelantado de campaña”, subrayan.

El PRI no tiene más espacio para alimentar sospechas.

Ya es de todo sabido que Humberto Moreira, ex dirigente del tricolor y candidato a diputado del Partido Joven de Coahuila; llamó “puto tirano” a su hermano gobernador, luego de que, asegura, le hicieron fraude en las urnas.

Nomás falta que al profesor lo veamos integrarse a las filas del Frente por la Dignidad de Coahuila que encabezan los candidatos del PAB, Guillermo Anaya; Morena, Armando Guadiana; e independiente, Javier Guerrero.

El computo de la elección de gobernador en Coahuila ya terminó. @mrikelme ganó oficialmente las elecciones en Coahuila. tiene una diferencia de 30 mil 993 votos (2.5 %).

La bronca es que el órgano estatal electoral interrumpió el PREP, cuando faltaba casi un tercio de actas por capturar.

Aún así, dio un resultado favorable al priista-moreirista, Miguel Riquelme.

Y la gente salió a la calle a protestar.

En Nayarit se prepara una “Comisión de la Verdad” que tendrá como objetivo revisar la gestión del gobernador saliente, Sandoval. Se formaría una vez que entre la próxima legislatura, que se instala en agosto.

“Ya para entonces tendremos una mayoría (en el Congreso local) que investigue y recoja denuncias ciudadanas, y revise las cuentas del gobernador”, nos dijo el perredista, Guadalupe Acosta Naranjo, cabeza de la corriente Los Galileos.

A Sandoval ya lo denunciaron ante la PGR por enriquecimiento inexplicable. Como prueba presentaron sus declaraciones patrimoniales y los bienes que se le conocen.

El pasado 3 de junio les adelantamos que en el PRD se conforma un bloque, encabezado fundamentalmente por los gobernadores de ese partido, para apoyar las aspiraciones presidenciales de Silvano Aureoles.

El mandatario michoacano adelantó ya que pedirá licencia en octubre para hacer campaña por la candidatura de su partido.

Les dijimos también que Los Silvanos –vamos a ponerles así- sacarán en breve una plataforma social y ciudadana denominada “México sí puede” que servirá de plataforma al michoacano,.

“Queremos romper con la idea de que solo desde el gobierno se puede lograr el cambio. Hay que incorporar a los ciudadanos”, puntualizó entonces Vladimir Aguiilar, coordinador de la corriente Foro Nuevo Sol.

Dicen que más vale tarde que nunca. Roberto Borge fue expulsado apenas ayer del PRI. Eso debió haber sucedido hace años. Motivos había de sobra. Es el quinto ex gobernador que cae en lo que va del sexenio.

Con razón se comenta con ironía que la próxima reunión de la CONAEXGO ( Conferencia Nacional de Ex Gobernadores) se va a llevar a cabio en las Islas Marías.

FIN.