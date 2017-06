Sergio Sarmiento celebra la libertad de expresión a través de dos mil 800 entrevistas

México.- Durante dos décadas de transmisiones, el periodista mexicano Sergio Sarmiento ha realizado unas dos mil 800 entrevistas para su programa y lo celebró la víspera ante diversas personalidades de la política, las artes, la cultura y los espectáculos.

En ese tiempo, “La entrevista con Sarmiento” ha dado voz a todo tipo de figuras sin que el titular imponga su opinión.

“Yo creo que esa es la razón por la que el espacio se ha mantenido vigente y los entrevistados tienen la confianza de asistir. Me siento muy orgulloso del trabajo que hemos realizado. La entrevista es un género que disfruto mucho”, comentó el comunicador.

Recordó que el 9 de junio de 1997 inició el proyecto. Su primer entrevistado fue José Wondelberg y el segundo Diego Fernández de Cevallos. Apostó primero por los políticos, pues es la fuente que mejor tenía dominada, aunque después también le interesó hablar con científicos, filósofos, gente de las artes, economistas, famosos y demás.

“Una entrevista se logra cuando escuchas el punto de vista del entrevistado. Hay quienes preguntan y se responden a ellos mismos sin permitir que termine de hablar su entrevistado, lo interrumpen en todo momento y es una manera de no aceptar que refleje sus propios prejuicios, lo cual no me parece”, apuntó.

Sarmiento destacó que defiende la libertad en lo político, religioso, moral, económico y personal, por ello es que en su programa no hay censura, no existe la edición y no se elimina nada.

En este periodo, dijo, le tocó vivir un México de cambios, en el que el diálogo se ha vuelto importante, “pues la palabra es mitad de quien la dice y mitad de quien la escucha”.

“Sergio hace mucho de lo que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que participar, exigir y educar. En estos 20 años han pasado muchas cosas en el país, yo diría que para bien. En México somos mucho más libres de hablar, programar, hacer y competir que antes.

“Eso es una ganancia innegable a favor de los ciudadanos. Además, también somos un país mucho más competitivo”, destacó el presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, durante el festejo que se llevó a cabo en el Club de Industriales de la exclusiva zona de Polanco.

Sarmiento, por su parte, agradeció el apoyo de Salinas Pliego, también presidente de Televisión Azteca, cadena que transmite su programa televisivo, porque a la par de “La entrevista con Sarmiento” puede continuar laborando en periódicos, radio y revistas.

A la ceremonia asistieron diversas personalidades como Ramón Sosamontes, Diego Fernández de Cevallos, Alfredo Nava Escárcega, Miguel Alonso Reyes, Enrique de la Madrid, Gabriel Quadri, Ana María Lomelí y Azul Etcheverry, entre otras.