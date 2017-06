Comunicación Social, un obstáculo para Carlos Joaquín 

Por Miryam Gomezcésar.

En una agitada semana en que la atención general se centró en la culminación electoral de los cuatro estados donde se realizaron comicios, en la detención del ex gobernador Roberto Borge Angulo en Panamá y su posterior expulsión del PRI, en Quintana Roo el gobierno aprovechó para convocar a un desayuno realizado en Cancún, con el pretexto de la conmemoración del día de la libertad de expresión. Abordar el tema obligado resaltó el divisionismo en el sector, un vacío en la materia y las contradicciones del sistema.

Enseguida vinieron los desmarques y la reivindicación de la autoría por la detención del exmandatario, un hecho judicial de trascendencia política y gran importancia para los quintanarroenses, dominó como tema en los noticiarios. “Donde no hay libertad de expresión, está ausente la democracia, y sin ésta, la dignidad humana es una utopía”, dijo el mandatario en su convivencia.

Carlos Joaquín tiene muy buenas intenciones, de eso no cabe la menor duda pero su staff de comunicación social no lo entiende, lo deja muy mal parado, jala a contra corriente. Justo a la mañana siguiente, en la primera edición del noticiero matutino de la Ke Buena (una radio de Chetumal ubicada en el 99.3 del cuadrante de amplitud modulada), conducido por el periodista Joaquín Pacheco Castro, se escuchó “…¡Lástima que en su propio gabinete, empezando por el área de comunicación no se esté entendiendo así, ayer mismo se inconformó el Coordinador General de Comunicación Social, un tal Felipe Ornelas…el virrey de la comunicación me censuró, por tanto…paso el micrófono a mi compañero David Acosta”. Lo anterior porque al sesudo responsable de la comunicación oficial le preocupó que Pacheco Castro amargara el importantísimo desayuno del mandatario con comentarios sobre temas delicados de la realidad actual.

A pesar del esmero de Carlos Joaquín por perfilar su proyecto, hay cosas en su gobierno que tienden a empeorar. Los yerros en ésta sensible área de Comunicación han sido frecuentes (y ahora también con preocupantes señales de intolerancia) y terminado en escándalo, lo hemos dicho varias veces. Sus operarios, poco hábiles para ejecutar acciones que contrasten con las formas arcaicas criticadas al gobierno anterior, parece que las repiten ¡aguas con eso, señor gobernador!, porque hay un punto de inflexión delicado para su gobierno que puede afectar su imagen con el giro que den las pesquisas judiciales.

En este escenario que nos muestra la profundidad de la corrupción que siempre sucedió, se dijo y no quisieron atender porque no lo creyeron importante, poco a poco aparecen los apellidos de los amigos que apoyaron a Borge Angulo y hoy se hacen ojo de hormiga cuando escuchan el nombre de su protector.

Gente ya mencionada o como Pedro Flota Alcocer, el propio Raymundo King de la Rosa, Víctor Viveros, Laura Fernández Piña, Gabriela Rodríguez “la periférica”, Delia Alvarado, Luis González Flores (tío de Félix González), entre muchas otras figuras que se prestaron a los caprichos de Roberto Borge, se aprovecharon y hoy están inmersos en su pesadilla.

Quienes actuaron con especial saña como sus fontaneros en Comunicación, Jorge Acevedo Marín, David Romero Vara y Rangel Rosado dedicados a despilfarrar cuantiosos recursos que representan sendos boquetes del presupuesto, conocen a toda esa pléyade de comunicadores dedicados a despotricar contra Carlos Joaquín y a elogiar y aplaudir los desfiguros del ensoberbecido ex mandatario, varios de los cuales también aparecen en la nómina actual.

Pero los cómplices de Borge son muchos (dicen que 100), entre fiscales locales, legisladores federales y locales, notarios, jueces, consejeros y hasta magistrados electorales, así como los regidores que aprobaron sin chistar cuanta ocurrencia pedía, serán mencionados. La importancia de sentar un precedente ejemplar en la impartición justicia, para frenar a los atrevidos es relevante como dijo Joaquín González “El que la hace la paga”.

El comportamiento infantil de Borge no sólo agravó la crisis financiera del gobierno sino que puso en riesgo la estabilidad social al querer imponer su voluntad en varios sectores inconformes a los que evitó escuchar, por ende tiene demasiados frentes abiertos, un pasivo descomunal y su herencia es un lastre electoral muy pesado cuando la memoria es fresca y en la comunidad impera el deseo más de venganza que de justicia.

En este contexto el papel de los perseguidos y amenazados adquiere especial importancia.

Destaca la persecución a la exdiputada federal del PRD, Graciela Saldaña Fraire, actual subsecretaria estatal de medioambiente, protagonista de una interesante cruzada contra la devastación de manglares y humedales en el terreno situado en la ladera derecha en la carretera de Cancún a Puerto Morelos, para la construcción del Dragon Mart, con la que logró que el tema fuera debatido en la Cámara de Diputados, analizado por especialistas, asociaciones civiles y los tres niveles de gobierno hasta quedar jurídicamente cancelado.

Ésta lucha que motivó a la comunidad y trascendió fronteras, que enojó más al senador Félix González Canto que al propio Borge por la dimensión del negociazo redondo que se les fue de las manos, derivó en la enorme presión ejercida contra ella con amenazas y violencia que recibió en todo tipo de agresiones.

El 8 de julio del 2015, Saldaña Fraire, fue acompañada por la Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña y por la diputada por Puebla, Roxana Luna, para denunciar públicamente la intimidación de la que entonces fue objeto “Roberto Borge ha anunciado que, terminando el periodo estaré en la cárcel. Quiero hacerlo responsable de cualquier acción en contra de mi persona, de la lucha por la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos de Quintana Roo y por los recursos naturales, que ha sido una de mis luchas desde hace más de 20 años”.

Por falta de apoyo de su partido, su pretensión de aplicar juicio político por extralimitar sus facultades como mandatario, se esfumó cuando Roberto Borge ya vivía uno de los escándalos más sonados de su gobierno. El emisario del exmandatario fue el entonces ya ex alcalde, perredista Julián Ricalde Magaña, que intervino para persuadirla a no subir ese punto de acuerdo a la máxima tribuna del Congreso.

El mensaje para frenar el intento fue tajante. Borge Angulo pretendía exhibir el inexplicable repentino enriquecimiento de Ricalde y su grupo de colaboradores durante su administración municipal en Benito Juárez (adquisición de bienes inmuebles como casas lujosas, extensos terrenos, edificios, yates, viajes al extranjero y abultadas cuentas bancarias, entre otros), que Saldaña Fraire rechazó por no estar involucrada.

De ésta forma, cuando el gobernador Carlos Joaquín subraya que en su gobierno no se va a proteger a nadie, que quien cometa un acto de corrupción, que lo pague, la pregunta es cómo evitar que el pasado inmediato de algunas figuras públicas en su gobierno afecten la imagen de su gestión.