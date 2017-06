De todo eso

Por Carlos J. Pérez García.

Ese domingo, desde luego, a los morbosos nos interesaba menos la participación ciudadana en la votación (millones de personas) o la organización y realización de la jornada (cientos de miles). En el Estado de México con datos por encima de cualquier otra entidad del país.

Es cierto, las elecciones democráticas pueden ser estimulantes pero igual se ponen deprimentes. Uno se encuentra entre los ganadores o perdedores, aunque la mayoría que estará entre éstos no se rasgue las vestiduras ni se enoje demasiado. Y, claro, no todo está mal.

En la televisión mexiquense era una fiesta de paz en un día soleado, mientras los tuitstars buscaban ya incidentes o abusos de poder. Luego, hacia el cierre de las casillas, brotaron encuestas de votantes a pie de urna en favor de unos u otros y, más tarde, los resultados preliminares sólo nos podían decir algo con estimaciones o al avanzar el porcentaje de casillas computadas, si no estuvieran tan pegadas las votaciones.

Y nadie tenía bien claras las diferencias entre las encuestas de salida, el PREP gradual o la estimación rápida de éste a partir de una muestra fiel de casillas. Sin embargo, la noche del domingo nos adelantaba lo que vendría al día siguiente con el conjunto de las actas.

Se desenvolvía el ritual que vemos en cada elección: De entrada, oigan, con grandes sonrisas los principales adversarios se declaraban ganadores e incluso la abanderada del PAN, en el cuarto lugar del EdoMéx, se dijo defraudada por la elección de Estado más sucia que pueda imaginarse. En casos muy apretados, los primeros mantenían esperanzas pero en Nayarit era evidente que al perdedor no le gustaba ese papel, aunque horas después se viera como mentiroso. Luego tocaban las fases del cómputo oficial… y de litigios.

Hablan de un triunfo de “la maquinaria” contra el hartazgo ciudadano que buscaba capitalizar el famoso AMLO con su partido, Morena, si bien aquí la perspectiva de una derrota estaba tan clara como la de una victoria. Igual ganaba él en caso de perder, no sólo si su candidata terminaba en primer lugar. Creo que con el triunfo lograba más a corto plazo y menos a mediano, mientras que al perder era la inversa: menos en lo inmediato y más a un plazo mayor.

Nada mal, pues. Y a la larga podrá conseguir aún más si se presenta de nuevo como la víctima, lo cual involucra propaganda gratis en los medios a partir de las protestas y los tribunales. Otra ventaja es que todo ello vendría a actuar como una válvula de escape que ayude a evitar mayores costos a unos y otros.

Lo de ganar perdiendo y perder ganando, se puede ver también en términos de los mensajes que los ciudadanos habrían enviado con sus votos a los candidatos y, sobre todo, a sus partidos y managers o líderes nacionales. Eso, claro, hasta donde los escuchen… y tomen en cuenta.

Para el PRI sería que, al ganar de manera tan forzada una elección fundamental, no deja de enfrentar un gran rechazo y, de hecho, sólo la fragmentación del voto entre muchos oculta un poco que sus gobiernos son objetados por el 70% de los mexicanos. Si ya no alcanza a cambiar y mejorar de modo significativo, se puede ir olvidando de la Presidencia en menos de un año.

Y para AMLO, digamos, el mensaje vendría a ser que no debe confiarse ni darse tiros en el pie como con sus amenazas que dieron vida a Juan Zepeda; para el PRD que aún no está muerto si hace las cosas bien con opciones razonables; para el PAN que la gente también está cansada de ellos y, especialmente, de su doble moral; para los independientes, por último, que sobran partidos pero la política no es tan sencilla.

Bueno, para todos es lamentable que Peña Nieto haya preferido no entender dramas como el de la corrupción a fin de enfrentarlos con decisión y eficacia. Esto, dicen ahora, confirmó al priismo como “un peligro para México” en términos de seguridad o estado de derecho. Pero la ignorancia y el populismo de AMLO tampoco ofrecen verdaderas soluciones… no obstante que él muestre peores o mejores rasgos personales, es muy limitado su discurso astuto o demagógico y nunca se abre para actuar con mayor sentido (no suele escuchar).

El enorme esfuerzo para ganar en el EdoMéx podría ser justificado por el gobierno priista como una acción imprescindible “para salvar a la patria”, aunque presionar más el estado de derecho no contribuye a atenuar la desconfianza e inclusive puede acrecentarla. Quizás el viejo PRI confunda su supervivencia con la de la nación, pero podemos preguntarnos: ¿De quién es responsabilidad que la corrupción le abra la puerta al populismo? ¿De la corrupción o del mentado populismo?

Hay quienes piensan que, en el fondo, todos perdimos con estos procesos electorales. Y no les falta razón en cuanto al priismo y la democracia mexicana, o en menor medida a Morena y los ciudadanos en general. Lo peor se ha visto en Coahuila, que incluso distrae de las implicaciones del Estado de México.

Miren, viviremos meses entre anécdotas de todo tipo, especulaciones sobre la economía o estabilidad política, intentos de engaño o distracción por diversos lados, supuestos cambios para que nada cambie… pero podremos ver que tras esta elección los desastres o “estallidos sociales” no se habrán dado y, de hecho, muchas cosas se han mantenido. No olvidemos que AMLO nunca ha aceptado una derrota y así sus presiones pierden fuerza o novedad, aparte de que finalmente él no come lumbre.

El 18 se ve bastante mal para el conjunto del país, y la mayoría tiende a entretenerse con sueños, cuentos y figuraciones en torno a personas, más que ideas útiles en lo de fondo. Parece lógico aunque peligroso, por lo que se requiere una agenda ante lo previsible.

* LAS APUESTAS EN EL futbol y estas elecciones me recordaron que no conviene involucrar sentimientos o emociones si se arriesga en serio. Fallé al irle a Tigres contra el Guadalajara de Vergara y sus años de decepciones, si bien le acerté todas a favor del Real Madrid versus Juventus (ojo, al arrogante pero excelente Cristiano Ronaldo no lo odio como para anticipar su derrota) e igual con el PRI en el EdoMéx por más que tantos ansíen que pierda. Cuando va hasta dinero de por medio… ya no es cosa de simpatías o antipatías personales.

