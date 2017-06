Madre de niña muerta en combi de Neza acusa omisión de autoridades

México. Luego de darse a conocer el hallazgo del cadáver de una niña semidesnuda al interior de una camioneta de transporte público en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, la madre de la menor exigió justicia.

De acuerdo con los reportes, Valeria de 11 años de edad, viajaba con su padre en una bicicleta pero al comenzar a llover abordó el vehículo de la Ruta 40, que va de Sor Juana a Rancho Grande, para dirigirse a su casa.

“Yo estaba segura que la combi se la había llevado por que era muy sospechoso, nos metieron a las cámaras donde no se ve que la bajaron, no se ve que ella haya bajado de la combi, no nos hicieron caso”, aseguró la mamá de la víctima.

La mujer reprochó que desde las 2 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, permanecieron en la sede municipal de la Procuraduría General de Justicia, donde pidieron ayuda para localizarla y a cambio les decían: “está bien, háblenle a su novio, se fue con su novio”.

Horas más tarde, el cuerpo de la menor fue localizado en la camioneta con placas 212NZ004, estacionada sobre la calle de Zandunga 278, en la colonia Benito Juárez.

“Cuiden a sus hijos, no los suban a la Ruta 40, son personas que no están preparadas, no tienen licencia, no tienen pensamiento de servicio que por lo menos tengan atención al pasaje, a pesar de todo cobran lo quequieren y no es posible que se quede así, exijo justicia con todo mi corazón”, suplicó la madre.

Gobierno, presidente estaban muy ocupados en su elección, en sus votos y se perdió la niña y no hubo quien nos apoyara ni quien nos ayudara”.

La víctima, quien vestía uniforme escolar, tenía la ropa interior abajo. Era la menor Valeria G., de 11 años, quien quedó recostada en uno de los asientos del vehículo. Las autoridades indagan una posible agresión sexual.

Por otra parte, informaron que no hubo registro de lesiones hechas por algún arma, por lo que se presume que la víctima pudo haber sido asfixiada. El dueño del vehículo fue detenido.

Según informes, la adolescente había sido reportada como desaparecida desde el jueves.

Cuando los policías municipales arribaron al sitio acordonaron el vehículo; personal del Servicio Médico Forense hizo el levantamiento del cuerpo para iniciar la carpeta de investigación por el delito de asesinato.

El vehículo fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Homicidios, ubicada en Caballo Bayo s/n, donde se realizarán las investigaciones correspondientes.

Redacción/Excélsior