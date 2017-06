“Tómelo con calma”

Postelectoral en Coahuila, oxigeno para AMLO.

Tardía reacción de Blásquez Salinas para proteger a periodistas.

Azúcar amargo para cañeros, buen inicio de negociación bilateral.

Pese a que el domingo por la noche muchos mexiquenses se fueron a dormir con el beneficio de la duda, sobre el triunfo de Alfredo del Mazo o Delfina Gómez, el lunes al escucharla con la cara descompuesta y un lenguaje corporal desguansado, y tras el abandono de Andrés Manuel, muchos dieron por bueno el triunfo de Alfredo Del Mazo. Parecía que el “lenguaje coloquial” y la falta de experiencia que se evidenció en las últimas semanas de campaña, había surtido efecto y la mayoría (una tercera parte del electorado que acudió a las Urnas), decidió dar su voto al PRI. Hasta ahí parecía capítulo con miras a cerrarse, no habría actos de rebeldía, se exigiría abrir los paquetes electorales y se acataría la decisión de las autoridades electorales.

Sin embargo el conflicto post electoral en Coahuila, en donde priistas y paniistas se arrebatan el triunfo reviviendo la teoría de una elección de estado, que se ha traducido en una bocanada de oxígeno para Andrés Manuel López Obrador y sus Morenos, quienes ahora adoptan el reclamo panista y pregonan que la del Estado de México ha sido la madre de todas las elecciones de estado. En fin que el postelectoral ha crecido y se consolida, para en verdad polarizar a la sociedad y sálvese quien pueda.

Tómelo con atención.- Resulta que tras la muertes de siete compañeros periodistas por ataques vinculados con el ejercicio de su profesión, y aprovechando un evento de relumbrón en la viaja casona de Xicoténcatl, el Presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, Marco Antonio Blásquez Salinas, aprovechó el escenario para anunciar con bombo y platillo, una tercera generación de reformas para proteger a periodistas y comunicadores.

En el Senado de la República ahora pretenden hacer suya una demanda de la Federación de Asociaciones de Periodistas de México, que desde hace más de ocho años demanda autonomía técnica y administrativa, para la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. De igual forma adoptan la iniciativa de la Conferencia Nacional de Gobernadores, para establecer análisis de vulnerabilidad de periodistas en cada región, así como determinar la necesidad de adicionar elementos para su protección, como parte de la Reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La realidad es que el pasado 7 de junio, los senadores llamaban al gremio reunido en la ceremonia, para que firmaran la iniciativa enviada al Poder Ejecutivo; sin embargo cuando uno solicitaba la copia para conocer en qué consistía la propuesta y firmarla, la misma era negada, so pretexto de que la traía la Secretaría del Senador Blasquéz Salinas, por lo que no se pudo tener conocimiento del tema.

Sin embargo nos queda una reflexión, a gritos de: “-Nos matan”, y “Con medidas o acciones sin sustento, no será como se resuelva la crisis de ataques a la Libertad de Expresión y al Ejercicio Periodístico que estamos viviendo”. Como lo he señalado en este espacio, es necesario ocuparnos si, de demandar adecuaciones al marco legal, partiendo de analizar las condiciones particulares de cada entidad federativa; así como el estudiar y diagnosticar los protocolos de seguridad, las unidades espaciales o agencias de investigación, y fortaleciendo la prevención. Pero también partiendo de reconocer por un lado la impunidad y corrupción, ligadas a los actos registrados en los últimos meses contra periodistas, lo que lleva a la necesidad de que el estado reconozca que en su nivel municipal y estatal, no están bien las cosas. También, el que los periodistas tomen conciencia de las obligaciones de honradez, buena conducta, objetividad, y veracidad, que conlleva el tener derechos adquiridos en el ejercicio profesional.

En fin como lo hemos señalado, hay mucho por hacer, ocuparnos, y dedicar tanto tiempo como conocimiento, a la solución del problema; asimismo, tener la responsabilidad para investigar y resolver a la brevedad, el mayor número de casos registrados.

Tómelo con Interés.- Está semana, los Gobiernos de México y los Estados Unidos, alcanzaron un acuerdo para que los cañeros mexicanos puedan retomar las exportaciones de azúcar hacia la Unión Americana. Aunque algunos productores se quejan del amargo sabor que deja el acuerdo, por las condiciones adversas que contempla para los cañeros mexicanos, debemos tomarlo como un buen arranque, con miras a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Si bien las condiciones del documento alcanzado el pasado miércoles no son las mejores, si dejan ver la voluntad y necesidades de México y Estados Unidos, en torno al comercio bilateral, y a la consolidación de la región norte del continente.

Así, lo que para algunos puede ser un trago amargo, para otros es el inicio de acuerdos para alcanzar mejores condiciones, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

Twitter: @Fernando_MoraG

Facebook: Fernando Antonio Mora

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.