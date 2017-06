Corte impide despojar a mexicana de beneficio migratorio del programa DACA

Nueva York.- Una corte federal estadunidense del estado de Georgia emitió una orden judicial preliminar, que bloquea la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos despoje a la inmigrante mexicana Jessica Colotl de su permiso de residencia y trabajo, bajo el programa DACA.

En un comunicado emitido este lunes, la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles (ACLU), con sede en Nueva York, destacó que la decisión de la corte pide al gobierno federal que reconsidere su decisión de revocar el estatus DACA que ampara a Colotl.

La ACLU destacó que la decisión es una buena noticia para Colotl, para otros jóvenes beneficiarios del programa conocidos como ‘dreamers’, y para el Estado de derecho en Estados Unidos.

El programa DACA permite a los inmigrantes que llegaron en su infancia a Estados Unidos solicitar permiso de trabajo y protección temporal contra la deportación.

El gobierno federal determinó que la deportación de Colotl sería prioritaria luego de despojarla de su permiso del DACA, que ella había obtenido en dos ocasiones, con base en supuestos cargos criminales que nunca existieron.

El caso se volvió emblemático de las posiciones que tanto el gobierno del presidente Donald Trump como las cortes asumirían en torno a los jóvenes “dreamers” con permisos de trabajo.

“Agradecemos a la corte por actuar rápidamente para bloquear la acción del gobierno, mientras que su solicitud de renovación recibe la consideración justa que merece”, expresó Michael Tan, abogado del ACLU que representa a Colotl.

Tan explicó que ahora el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe cumplir la promesa del presidente Trump de que los “dreamers” dejen de ser prioridad para la deportación, por lo que debe renovar a Colotl su permiso de dos años bajo el programa DACA, tal como había hecho antes.

“Estoy encantada con la decisión de la corte y aliviada de que podré volver a trabajar y a retomar mi vida aquí en Georgia mientras el gobierno reconsidera mi solicitud”, afirmó Colotl, que emigró de México a los 11 años de edad.

A su vez, Lorella Praeli, directora de políticas y campañas de inmigración de ACLU, aseguró que “la decisión de la corte hoy tiene implicaciones enormes para todos los Dreamers”.

Praeli enfatizó que “el gobierno no puede romper sus promesas sin razón alguna y comenzar a revocar DACAs. El juez confirmó que DACA no ha cambiado y que los destinatarios no son una prioridad de inmigración. El gobierno debe actuar basándose en hechos y no en caprichos”, precisó.

El gobierno de Trump había revocado arbitrariamente el estatus de DACA de Colotl bajo el argumento de que ella tenía una condena por un delito grave, aunque más tarde admitió que la mexicana no contaba con tal antecedente criminal.

Por ello, ACLU y sus socios locales interpusieron una acción legal exigiendo que el DHS restableciera el estatus protegido de Colotl y su permiso de trabajo.

