Librémonos del ‘Torito’ y del escarnio

Una de las medidas más plausibles es el alcoholímetro en la Ciudad de México, el famoso Torito. Dos son las razones fundamentales: la disminución en un 35 por ciento de las muertes alcohol-accidentes y otra porque al menos por testimonios públicos y cercanos el programa está libre de corrupción. Hemos visto artistas, políticos, empresarios y periodistas caer en el Torito. Es excelente para evitar muertes y accidentes que no deben ocurrir, pero también un momento terrible para quiénes caen en uno de sus separos y experimentan un momento más que bochornoso por el escarnio al que son sometidos cuando sus testimonios son subidos a las redes sociales.

Veo el video reciente de la actriz Cynthia Klitbo. Primero, con voz a penas entendible, “denunciar” que con una cuántas copas va a dar al Torito. Horas después la misma actriz en un alto de contrición decir, qué que bueno que llegó al Torito, que no nadie le pidió algo a cambio para no caer en uno de sus separos. He dicho que ojalá y el Torito hubiera existido cuando cinco jóvenes murieron en Paseo de la Reforma, como resultado de un horrendo accidente automovilístico que dejó personas decapitadas con un saldo triste y horrible para varias de sus familias. También me parece qué que bueno que no se ha pervertido el programa y que ha evitado la reducción de un número significativo de muertes. Pero me parece qué independientemente de los grados de alcohol que llevan a algunas personas a sus separos, constituye una violación a los derechos humanos de quiénes por un problema emocional o no, es detectado y detenido con altos grados de alcohol en la sangre. Cynthia, me imagino después de una cruda horrenda, reconoce que nadie le pidió dinero ni otra cosa para evitar soplar y ser detenida por no estar en condiciones aptas para poder manejar. En el caso de la actriz, ella decidió por su propia voluntad, “denunciar” primero su detención y después aceptar que no estaba en condiciones óptimas para manejar. Ella misma decidió hacer pública su detención en el Toro y después la eficacia del Programa, para no convertirse en víctima en potencia y sufrir algún accidente o provocarlo. Pero no todos a quiénes hemos visto expuestos, están en la misma condición.

No todos los que han caído en el Torito están en la misma posición de Cynthia. Muchos de los que caen son expuestos en redes sociales en evidentes estados etílicos. Algunos chistosos, otros grotescos, o en francos desfiguros producto de la ingesta excesiva de alcohol. Qué bueno que existan barreras legales para evitar algún todo tipo de accidente grave producto del alcohol. Pero también qué lamentable es que cualquier persona pueda ser exhibida en las redes, por la ingesta de más de un par de copas.

El consumo excesivo de alcohol, no es una cosa menor ni cuestión de chiste.Es un problema que tiene múltiples factores. No todos tienen claro de qué es lo que lleva a consumir más allá de un par de copas ni porqué a pesar de los límites establecidos por el alcoholímetro, se bebe de más a pesar de conducir un automóvil. Es decir el problema del consumo excesivo de alcohol o de alcoholismo tiene tantas aristas, qué lejos de existir programas límites tiene infinidad de causas. Está muy bien que hayan programas como el alcoholímetro. Pero de ahí a que quiénes lo hagan y se exhiban por “voluntad propia” o producto de que alguien lo vio y lo grabó es un asunto va más allá de la anécdota “simpática”. Siempre que veo una “lady” o un “gentleman” exhibido en penosas circunstancias, me produce una preocupación: no todos están en circunstancias de establecer límites. De ahí a ser “presentados” en las redes, es un asunto preocupante. Quizá muchos tienen la fortaleza de salir adelante de tan bochornoso incidente, pero tal vez hay quiénes caigan en la absoluta indefensión y enfrenten peores consecuencias. Beber en exceso, no siempre es un asunto trivial ni gracioso.