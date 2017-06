Edomex y la inútil “alerta de género”

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

La noticia conmocionó a mucha gente. Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz, de tan solo 11 años de edad, desapareció el jueves 08 de junio para luego aparecer, ya muerta, en una unidad de transporte público tipo Combi, que fue abandonada en la Colonia Benito Juárez, del Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

De acuerdo con la mecánica de los hechos, la menor abordó una Combi blanca con cromática amarilla para trasladarse a su casa, después de visitar a algunos familiares. Abordó la Combi a instancias de su padre, pero ella viajó sola, sin ningún adulto que la acompañara ni custodiara. El padre, pues, se confió demasiado y no tomó en cuenta los obvios factores de riesgo para la menor.

Se cree que, en algún momento del trayecto o al final del mismo, la menor fue golpeada, agredida sexualmente y asesinada. Hasta ahora, el principal sospechoso de estos ilícitos es el conductor de la unidad, de nombre José Octavio Sánchez Razo, quien ya fue aprehendido y sometido a prisión preventiva. La muchacha apareció semidesnuda el viernes 09 de junio, alrededor de las 13:30 horas.

Cabe la pena resaltar que, hasta la fecha, no existe información consistente con respecto a la Combi: hay muchas ambigüedades en relación con la placa, el número económico, el número de concesión, el nombre del dueño, los antecedentes laborales y penales del conductor (y presunto responsable), etc. Todo esto, de suyo, ya comienza a dar mala espina.

Todavía es mucho lo que se debe investigar al respecto para deslindar responsabilidades penales, pero sin duda se trata de un verdadero drama de dimensiones sociales. Se trata de una pequeña de tan sólo 11 años, que viajaba sola en una unidad de transporte público en una zona peligrosa, cosa que, de entrada, no debería suceder.

Y hay que decirlo sin ambages: el descuido de los menores por parte de padres y madres, aumenta la probabilidad de que los menores se conviertan en víctimas. Por infortunio, hay mucha gente que no lo entiende así y prefiere confiar en seres fantasmagóricos, como “Dios”, la “Virgencita” o “San Judas Tadeo”.

Y, más allá de esto, el aciago acontecimiento exhibe una vez más la inutilidad de esa cosa llamada “alerta de violencia de género”, una invención lamentable inspirada en la mitología feminista.

De acuerdo con el bodrio normativo llamado Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la “alerta de violencia de género” es un mecanismo de protección para garantizar la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres y las niñas. La “alerta” consiste en la instrumentación de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas, especialmente la “violencia feminicida” (sic).

Resulta que, en el 2015, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para 11 municipios del Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, por ser estos municipios los que concentran los mayores índices de “violencia feminicida” (sic).

Así es: el homicidio de Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz ocurrió en uno de los municipios incluidos en la Declaratoria de Alerta de Género, ni más ni menos. Y si sumamos a este lamentable homicidio los demás que han ocurrido en otros municipios con “alerta de género”, no nos queda más que concluir que dicho “mecanismo de protección” es una vacilada. Y no podría ser de otro modo, ya que la “alerta de género” está sustentada en la mitología feminista, es decir, en un conjunto de ideas carentes de sustento científico.

Vale la pena recordar que, para efectos del 2016, el Estado de México fue la entidad federativa que acumuló el mayor número de averiguaciones por delitos sexuales, con 3,715 casos, que equivale al 13% de todos los casos registrados a nivel nacional. Y, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Edomex, de enero de 2014 a septiembre de 2015 fueron registrados 504 asesinatos de mujeres.

E, independientemente de las cifras, queda claro que toda el área conurbada de la Ciudad de México es un caldo de cultivo para la comisión de delitos, de todo tipo, porque se trata de una amplísima área territorial que concentra muchos factores de riesgo al mismo tiempo, como son: pobreza y marginación, desempleo y subempleo, defectuosa o nula planeación urbana, deficiente infraestructura, pésimo servicio de seguridad pública, incontrolado e irregular servicio de transporte público, elevada natalidad (asociada con embarazos no-planeados y embarazos adolescentes), violencia y disfuncionalidad familiar, hiperconcentración o dispersión poblacional, zonas de difícil acceso, activo mercado clandestino de armas y drogas, etc.

Todos los municipios mencionados son un submundo, porque en ellos reina el desorden, la corrupción y la irresponsabilidad. La contención de la delincuencia, al menos la contención, es una tarea muy difícil, porque la ilegalidad es nota común. Cualquiera medida que no tome en cuenta todas estas circunstancias, así como la capacidad de respuesta real por parte del gobierno, está encaminada al fracaso, cual es el caso de la “alerta de género”.

A todo lo largo y ancho del mundo, muchos estudios criminológicos se han hecho sobre las zonas suburbanas de alta incidencia delictiva y de alta peligrosidad. Son famosos los estudios al respecto de la llamada Escuela de Chicago (E. Sutherland, R. Park, H. Becker, etc.).

Las ventanas de oportunidad para delinquir son tantas y tan variadas, que a lo más a lo que pueden aspirar las autoridades públicas, en el corto plazo, es a la contención dosificada del desorden. Las mismas comunidades retroalimentan el caos con sus pésimos hábitos individuales, familiares y colectivos.

Ante ese desorden de cosas, los mecanismos ñoños e irracionales como la “alerta de género” son y seguirán siendo totalmente inútiles. Es tanto como creer en la efectividad de la Bati-señal sabiendo que Batman es un personaje de cómic. Pesa decirlo pero, en el tipo de localidades ya mencionadas, suelen ser más efectivas (aunque indeseables) la fuenteovejuna, la venganza privada y la auto-defensa. En casos extremos, lo es el Estado de Sitio (también indeseable).

Por cierto, el Estado de Sitio es una institución democrática para casos excepcionales. Es idónea para situaciones de emergencia social, para proteger a toda la población civil, no sólo a las mujeres. Pero a ningún gobierno le gusta echar mano de esa institución democrática, porque huele a dictadura. ¡Y ya ven qué desmadre nos cargamos con el asunto de la Ley de Seguridad Interior!

Pero no esperemos otra cosa ante tantas deficiencias estructurales y ancestrales, y ante una policía poco o nada científica.

Por no estar sustentada en el pensamiento científico, la “alerta de género” es y será una tomadura de pelo. Sandeces que han llegado a contaminar nuestro cuerpo jurídico, sólo para darles gusto a las sectas feministas. Pero allí están los resultados claros, contundentes y a la mano: la “alerta de género” no ha tenido, ni tendrá, ningún impacto en el mundo real. La realidad no ha cambiado ni cambiará tras la “declaratoria”.

Finalmente, hay que recordar que nuestra civilización no ha encontrado algo mejor que la célebre y clásica propuesta liberal en materia de seguridad pública, a saber: complementar la actuación de los cuerpos policíacos con el recto ejercicio de nuestro derecho a la posesión, la portación y el uso de armas de fuego para la auto-protección y la legítima defensa. Algo de eso trata nuestro artículo 10 constitucional.

¿Se les hace muy pesada la propuesta de las armas de fuego? ¿Qué tal las pistolas de descargas eléctricas?

¡Ah, y no lo olviden nunca: jamás se deja solo a un niño, menos en los espacios públicos!

La seguridad de los menores comienza en la propia familia.