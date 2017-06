Regina Orozco interpreta a una mujer virgen en “Mi marido tiene familia”

México.- En la telenovela “Mi marido tiene familia” Regina Orozco se enfrenta al reto de ser la mejor actriz, pues debe convencer al público de que a sus 50 años el personaje que interpreta nunca ha tenido relaciones sexuales.

“Ella es virgen y creo que Juan Osorio tuvo mucha confianza en mí, porque si no logro ser una buena actriz dudo mucho que el público crea algo así. Me estoy esforzando por ser la mejor virgen”, declaró a Notimex en tono de broma.

La también cantante encarna a “Amalia Gómez”, personaje aspiracional que confía quede en la memoria y el corazón del televidente.

“Me encomendaron un papel muy bonito y entrañable, pero también impertinente y divertida. Ella no tiene pelos en la lengua y tiene un secreto: es virgen a sus 50 años, así que todo puede suceder en la historia”.

Adelantó que “Amalia” está interesada en cantar, por lo que se inscribirá en una escuela de música para lograrlo. Será una cualidad que Regina Orozco explotará.

“Sin embargo también se topará con un conflicto de sobrepeso pero, a diferencia de otras historias, esta vez no estará sometida a un proceso para adelgazar.

“Ella descubrirá que no necesita ser delgada para sentirse feliz y tampoco tiene que hallar al príncipe azul para sentirse satisfecha. La novela no trata de eso, no llega el príncipe azul a salvarla. Es una mujer que enseñará muchas cosas bonitas”, indicó.

Regina Orozco informó que a la par de ese trabajo que marca su debut en las telenovelas prepara el relanzamiento de algunas canciones.

Además, el 30 de junio se presentará de nuevo al lado de Susana Zabaleta con el espectáculo “Juntas y revueltas”, en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.