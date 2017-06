Diputado de Morena exige a Mancera acatar suspensión de obras en Reforma

México.- El diputado federal Jesús Emiliano Álvarez López exhortó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a acatar a cabalidad la resolución emitida por un juez, de suspender la construcción del carril confinado de la Línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma.

En entrevista, anunció que presentará en la próxima sesión de la Comisión Permanente un punto de acuerdo en el cual exhortará también a los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes, que informen sobre las autorizaciones para la realización de estas obras.

El legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) argumentó que la construcción de ese servicio de transporte ha generado cuestionamientos sobre su factibilidad, además del posible daño que se ocasionaría al patrimonio cultural, histórico y ecológico de la zona.

Señaló que en los últimos años, esta emblemática avenida ha sufrido un grave deterioro arquitectónico, ecológico y visual, ya que el gobierno capitalino ha otorgado concesiones para la construcción de grandes edificios, sin importar el valor histórico de esa zona, opinó.

Álvarez López puntualizó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) manifestó que no se ha expedido algún permiso, y que mediante oficio de la Coordinación Nacional de Arqueología, se precisa que al no haberse terminado de realizar el estudio arqueológico para la obra, aún no se realiza el dictamen.

Mientras que la Coordinación Nacional de Monumentos y Zonas Arqueológicas en su oficio del 9 de mayo pasado dice que no ha emitido ninguna autorización relacionada con el proyecto conocido como Línea 7 del Metrobús.

El legislador señaló que el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) tampoco ha generado ningún visto bueno ni documentación sobre la Línea 7 del Metrobús que correrá sobre Paseo de la Reforma, “la cual no cuenta con Declaratoria de Monumento Artístico, ni está considerada como Zona de Monumentos Artísticos”.

Ntx.