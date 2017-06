Festejan “Sin triunfalismos”

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

No cabe duda que hay que verlo para creerlo, porque tienen razón: “chango viejo no aprende maroma nueva”. Porque primero, muchos columnistas publicaron exclusivas de la reunión convocada por Peña para festinar el triunfo magro en el Estado de México.

Las crónicas señalan que estuvieron todos, uno que otro, resaltaron: que no. Pero el impresentable Jorge González, el sujeto conocido en el bajo mundo electoral como Niño Verde, protagonista de crueldades, se subraya, estuvo con todos los corifeos, aupando la consolidación política de la familia Del Mazo en la entidad; y por lo mismo, la recuperación del feudo que un advenedizo, un tal Ávila usufructuó un rato, soñando hasta con ser presidente. El pecado político de una Oyuki, china, Elba Esther que hasta la cárcel paró por impulsar al hoy saliente.

Los cronistas del lance social destacaron que la orden fue: nada de triunfalismos.

Me cai, que de risa: “hay que celebrar, pero en corto… y luego que todos los sepan”. Parecerían adolecentes con mañas de nonagenarios; si no se supiera que esos brincos esquizofrénicos del candor a la malevolencia, parten de la creencia que todos los demás somos estúpidos.

Pero después del ceremonial chimeco lo más importante y lo que quiero comentar es la forma como se programó desde el fin de semana pasado, la etapa subsecuente según esto: el proceso que ven como circo sucesorio; que ya arrancó con dos propósitos: uno, cerrar en los medios las protestas de fraude electoral; y dos, ganar el listado de nombres para que la opinión pública “ se oriente” y no se desbalague.

Porque es innecesario tener las palabras de las órdenes precisas. Los diálogos solitos saltan a la mente, insistiendo ante todo; que la lógica existe en la política. Porque no se necesita ser un clarividente, para poder enumerar las consignas: “Primero lo primero, el estado”, “luego el festejo”, “después las listas nuestras y las de los otros; arrancamos con encuestas, semblanzas y luego entrevistas ” y “así le seguimos”; pero…. ¿y López Obrador? ¿porque él sí? Con eso no te metas, ese es otro asunto.

Porque aunque se quiera diferente, la planeación es lineal cuando el mando es vertical. Y como se vio hace dos semanas los opositores, hicieron de comparsas voluntarios e involuntarios, y se plegaron a un libreto evidentemente adverso para su suerte política, porque hasta Javier Guerrero, a quien reconozco seriedad en la administración pública y en la rama financiera, le quitó votos a los opositores en Coahuila.

Y no digamos lo que hizo por segunda vez en la contienda mexiquense el cacique del PRD local, apellidado Bautista boicoteando la posible alianza. Las divisiones del azul hicieron su parte y Josefina, para variar, arrancó del uno y llegó de cuarto.

Bueno, hasta López Obrador se vio hablando lo de siempre pero sin verse contrariado, no solo eso, se le ha visto muy alivianado, razonando su alegato de fraude. Mas bien feliz, como quien sale de un compromiso y sigue con el otro. Un López nada incendiario, como cuando se tiene una promesa: “ tu, no te pelees”, “haz tu papel, pero no te pelees” ¿verdad?

Y eso me recuerda el manejo del libreto de la sucesión de 1988, que en 1987 de manera precoz fue desvelándose. Primero les sumaron a los tres hijos de papi que tenían amarres para llegar: Del Mazo (el segundo), Bartlet y Salinas; otros tres apócrifos: García Ramírez, González Avelar y Ramón Aguirre, éste último en su área de prensa diseñó el formato de distribución de un libro-revista “Seis en Punto” una parodia que falseaba abrir el proceso sucesorio a la opinión pública.

El periódico ideológico del PRI, “El Día”, porque aunque usted no lo crea, el PRI tenía su diario, uno austero, sin colores, que nadie leía; pero que se pretendía socialista mexicano, publicó paralelamente al libelo de De la Madrid y del publirrelacionista Manuel Alonso, una parte de su contenido, como simulación de ideario, en un abuso pretendiendo que los seis priístas, tuvieran ideas políticas, y oh, locura, que las tuvieran diferenciadas dentro de la ortodoxia de la continuidad autoritaria. Imagínese joven lector o recuerde viejo amigo, ese follón, hoy de risa y… ¡lo vuelven a repetir!

Porque ya están todos: los medios, los publicistas hoy mercadólogos, redactores y seudo estrategas planeando improvisar simpatías que entrevistan a los de la lista de: ¿seis?, ¿ocho? O más, que mas da.

La maquinaria solo va por uno, los demás incluso los que le hacen al opositor son de relleno. Ese es el proyecto. Falta que el pueblo se percate de las mismas maromas del viejo chango que no saca a México del atolladero; y surja una verdadera alianza que deje fuera al tapado y al patiño.

Porque éste, el mismísimo Obrador ya rechazó ir con el PRD a pesar de los ruegos de la Barrales, léase Mancera, porque esos son los compromisos que se inscriben en lo inconfesable. Declaró en cambio que solo se aliará con el PT el partido de Anaya el testaferro de Raúl Salinas de Gortari.

Más claro que el agua. Carlos con el PRI y Raúl con Morena. Dos cuernos de la misma vaca. Como antes, cuando ambos estuvieron enfrentados uno con Colosio y el otro con Camacho, pero sin rencores; dejando operar a la sobrina que les lee la cartilla a los priistas brosa, que están en camino de las prisiones, porque las gubernaturas les quedaron grandes o mas bien las achicaron atracándolas. Al fin todo dentro de la misma familia.

Y por algo Fox, en su papel de emisario de transiciones si defiende la alianza PAN-PRD. No hay que pensarlo mucho: el menor de los males, si no hay en el porvenir evidentes bienes.