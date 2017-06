Partos que indignan

Por Patricia Betaza

La imagen difundida lastima. No ocurrió en un lugar lejano ni de difícil acceso. Ahí a las puertas del Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero de Chimalhuacán en el Estado de México, una mujer da luz en la banqueta con la ayuda de personas que por ahí andaban, junto a un puesto de tacos. ¿Qué no había la promesa de que ya no ocurriría un hecho similar? Hay que reconocer las autoridades mexiquenses actuaron de inmediato; cesaron al director y a la encargada de urgencias. La mujer había ido a revisión y le dijeron que aguantara unas cuatro horas.

¿Qué no pudieron ver que ya presentaba signos de dilatación u otras señales de parto? Sino lo vieron, muy mal. ¿En manos de quiénes están las personas de ese municipio? Porque sino pudieron detectar las señales de alumbramiento inminente, no me quiero imaginar cuando se busca ayuda médica para asuntos graves.

El parto ocurrió la semana pasada pero hasta recién nos enteramos gracias a las redes sociales. Se supo que fue una mujer de 27 años y que tras el alumbramiento en la banqueta, fue ayuda por personal del hospital. Por fortuna, madre y bebé sin complicaciones fueron dados de alto. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México intervino al igual que las autoridades estatales para determinar si “hubo negligencia” médica.

A la mente viene la imagen de una mujer indígena de Oaxaca que dio a luz en el 2013, en el patio trasero de un hospital. Se trató en esa ocasión de Irma López. Tiempo después se supo que otras mujeres habían tenido a sus hijos frente a hospitales de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Era algo que ocurría de manera frecuente en hospitales del sureste del país. En el 2016 se estableció una norma oficial para dar atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. Es una obligación proporcionar toda la atención. Sin duda que los hospitales públicos están saturados, pero también hay insensibilidad o lo más grave, falta de pericia para que sigan ocurriendo hechos tan indignantes como este: dar a luz en la calle frente a un hospital, por tener que “aguantar” el turno.