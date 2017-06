Susana Alexander protagonizará “La boda de la abuela”

México.- Tras concluir la temporada de la obra “Instrucciones para una muerte feliz”, la actriz Susana Alexander se prepara para filmar “La boda de la abuela”, secuela de la exitosa película “El cumple de la abuela” (2015).

Indicó que es probable que el rodaje inicie en octubre o noviembre con el mismo elenco que participó en la entrega pasada, y adelantó que ante el asombro de su familia su personaje contraerá nupcias con el jardinero.

“No me han dicho más porque el guión todavía está en el último tratamiento, pero no creo que la noticia sea del agrado de los demás; sin embargo, la abuela es una mujer que siempre ha impuesto su voluntad y no tendrá que pedirle permiso a nadie para hacerlo”, explicó.

En “El cumple de la abuela” actuaron José Carlos Rodríguez, Tiaré Scanda, Rodrigo Murray, Paola Núñez, Luis Ernesto Franco, Marimar Vega y Luis Arrieta, entre otros actores.

Susana Alexander también informó que estará trabajando en diversos programas a fin de promover el turismo en México, y ya analiza la siguiente obra que presentará.

Montar “Instrucciones para una muerte feliz”, dijo, fue una gran experiencia, “sobre todo porque interpreté a una mujer que sale un poco de los cánones. Ella dice que si todos se preparan para celebrar una fiesta, por qué no lo hacen para armar un buen funeral, pero uno que sea divertido”.

“Ella sugiere que en lugar de que arrojen flores a su tumba mejor que sea serpentina; pide un féretro de cartón y no uno convencional; además sugiere que le dibujen cosas afuera”, detalló.

La actriz señaló que disfrutó mucho esta experiencia “porque trabajé por primera vez con mi sobrina Sophie, con mi Marianita Garza y Javier Díaz Dueñas, un gran actor”.

La noche de este martes, como parte del programa “Martes de reflexión/arte”, Susana Alexander habló acerca de su trayectoria, de la cultura y las artes durante una charla con Roberto D’Amico y el poeta Dionicio Morales en el Foro Rodolfo Usigli.