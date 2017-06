“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

La Neutralidad pasiva de Josefina

Acción Nacional reaccionó el pasado fin de semana demandando la nulidad del proceso electoral en el Estado de México; ante la situación adversa que les llevó a no obtener el triunfo anunciado en Coahuila, Ricardo Anaya recurre a intentar voltear el escenario de lo que López Obrador ha llamado la madre de todas las elecciones de Estado, para cobrar venganza ante los priistas.

Quizás al dirigente panista le haría falta recordar y retomar, la frase de Neutralidad Pasiva que tanto ha caracterizado a Josefina Vázquez Mota al interior del PAN, que ante una derrota o una situación que pudiera comprometerla, de inmediato asume la neutralidad pasiva.

En el Estado de México desde el arranque de la contienda, se difundió el rumor de supuestos arreglos en favor de Josefina y de su hija, con candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados para 2018, sus allegados supieron que la campaña sería de Neutralidad Pasiva y así fue. Ahora que las cifras no le cuadran a Ricardo Anaya, al no tener la Gubernatura de Coahuila, observamos cómo Acción Nacional, más no Josefina Vázquez Mota, abandona la neutralidad pasiva y no saben cómo recuperar espacios, lo que los lleva a dar oxígeno y fortaleza a MORENA; esperemos a ver sino el día de mañana, se arrepienten los priistas de aferrarse a defender Coahuila con la papa caliente de los hermanos Moreira y los Panistas, de hacer el juego y dar oxígeno a López Obrador.

Los millennial y sus nulos compromisos, el reto 2018

Tómelo con atención.- mucho se ha comentado sobre los retos de los partidos políticos rumbo a 2018. Sin duda el Mayor es encontrar la forma de hacer contacto y comunicarse con los jóvenes; esos millennials que no tienen interés por la política, no asumen compromisos, y su idioma pocos lo entienden.

Los partidos políticos tienen ya varios años alejados de las generaciones que en la actualidad tienen entre 20 y 35 años. A ellos poco les entusiasma el escuchar a un dirigente partidista, y si en su vida no tienen compromisos, porqué habrían de asumir alguno en el terreno político?

Sin duda es la generación que podría o debería marcar un cambio o alternancia, son a quienes deberían llegar los mensajes de los candidatos independientes, o a quienes debieran conquistar los partidos; para ellos no hay instituciones y por lo mismo suelen ir en contra de la nada, y a favor de sus propios intereses. Una generación complicada que no ha participado en los comicios intermedios, y no pretende apoyar a nadie en el 2018. La tarea está en la mesa.

Mecanismos de Protección local a Periodistas

Tómelo con Interés.- En las últimas semanas y tras el golpe de timón que dio el Gobierno Federal con relación al Mecanismo de Protección a Periodistas, y el emprender acciones de prevención, los Gobiernos de los Estados se han abocado a la creación de Agencias especializadas, o al menos unidades del Ministerio Público, que recibirán capacitación especializada en los términos que lo ha anunciado el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. De igual forma, se ha contemplado la instrumentación de protocolos de protección a periodistas y otras acciones; sin embargo, sería necesario y conveniente que las acciones que emprendan las autoridades, lleven la consulta y consenso del gremio periodístico, ya que de nada servirán si de origen, se impulsan como acciones autoritarias que pretendan ser impuestas por las autoridades al gremio periodístico.

