Comuneros de Ayotuxco exigen detener la Autopista Toluca-Naucalpan; cuentan con amparo

La zona que ocupará es considerada un lugar sagrado para los pueblos indígenas ñañhú, ñuhú, mazahua y otomí

Han pasado 10 años desde que se le dio luz verde a la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan con la concesión otorgada a la Constructora Teya (que posteriormente creó a Autopistas de Vanguardia, Autovan), perteneciente al famoso Grupo Higa –controvertida empresa relacionada con el escándalo de la llamada “casa blanca” de Angélica Rivera y que también se ha visto beneficiada con contratos millonarios durante las administraciones de Enrique Peña Nieto–.

De esta manera, además de otorgar la concesión cuando fue gobernador del Estado de México; dos años después de llegar a la Presidencia, Peña Nieto emite un decreto de expropiación en favor de la empresa de Juan Armando Hinojosa.

Este proyecto carretero que estaba programado para construirse en dos años no se ha podido concluir, además de cuestiones presupuestales, porque despoja de sus tierras a comuneros de la zona, tal es el caso de Santa Cruz Ayotuxco, población que se encuentra en resistencia para detener los trabajos de la carretera.

La comunidad actualmente cuenta con un amparo de suspensión, otorgado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. Éste surge de la ampliación del amparo que se realizó el 13 de septiembre de 2016 y en el cual se solicitaba suspender “Todos los trabajos de la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan en nuestro territorio, hasta que se resuelva el presente juicio de garantías y no desaparezca la materia de amparo (que es proteger todo el territorio de Santa Cruz Ayotuxco)”, señala el documento.

Sin embargo, a pesar de contar con este recurso legal la constructora no les han dado tregua, tampoco las autoridades del estado, de quienes no han obtenido ninguna respuesta ni acercamiento, así lo mencionó en entrevista José Necha González, comunero de Ayotuxco.

De ahí que el pasado 12 y 13 de junio alrededor de 150 comuneros frenaron la entrada de camiones con material de construcción y maquinaria. Y es que además de dividir a la comunidad, esta obra destruirá 600 mil metros cuadrado del Bosque Otomí-Mexica o Gran Bosque de Agua, principal pulmón y afluente de agua para los valles de México y Toluca.

“Nos están cortando los mantos acuíferos, es el daño más grande que nosotros sufrimos por esta construcción, porque es nuestra agua; la flora y fauna, la pérdida de bosques que ya talaron. Parte en dos a la comunidad, nos priva de pasar de un lado a otro, que era nuestra costumbre, trasladarnos por nuestros caminos, nuestras veredas; eran nuestra veredas porque fueron destrozadas totalmente”, explicó Necha González.

Cabe señalar que la comunidad en ningún momento fue informada por las autoridades estatales para la realización de la autopista. “La comunidad nunca fue consultada, siempre fue a través de comprar al comisariado para hacer todo mal, como se ha venido haciendo, es más fácil absorber al comisariado que a la comunidad”, resaltó nuestro entrevistado.

De no respetarse, en los días venideros, el amparo de suspensión, los comuneros de Ayotuxco tienen planeado convocar a las comunidades vecinas que también se verán afectadas: San Lorenzo Huitzizilapan y San Francisco Xochicuautla.

Datos técnicos:

La concesión a la Constructora Teya se emitió el 24 de abril de 2007.

El proyecto Autopista Toluca-Naucalpan tiene una longitud de 39.3 kilómetros, que corren de Naucalpan a Lerma, Toluca.

En un inicio el proyecto estimó una inversión de mil 449.5 millones de pesos.

La concesión fue otorgada por un periodo de 30 años, cuya tarea consiste en edificar y posteriormente administrar y cobrar el acceso.

El plazo de ejecución de la obra era de 24 meses.

Comunicado emitido por la comunidad de Santa Cruz Ayotuxco:

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Congreso Nacional Indígena

A la Sexta Nacional e Internacional

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen

A las compañeras y compañeros que luchan en México y el Mundo

Somos la comunidad indígena otomí ñuhú de Ayotuxco, cuidadores y cuidadoras del gran Bosque Otomí-Mexica, participamos en el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, somos parte del Congreso Nacional Indígena, junto con nuestras compañeras y compañeros de San Francisco Xochicuautla y Huitzizilapan resistimos en contra de la guerra que desde arriba la Hidra capitalista nos ha declarado a los pueblos originarios de este país desde hace más de quinientos años, esa que busca exterminarnos como personas y comunidades, pretendiendo destruir lo que es sagrado y a quien tenga el encargo ancestral de defender la vida y la dignidad.

La forma que ha adquirido la Hidra aquí en nuestro territorio es la del proyecto carretero privado Toluca-Naucalpan, quien responde a los intereses privados de la empresa AUTOVAN que pertenece al Grupo HIGA, siendo respaldado y promovido por los tres niveles de gobierno, violentando así la ley y los derechos humanos de las y los pobladores. Esta complicidad entre las instituciones de gobierno con la iniciativa privada se da a través de la organización de asambleas ilegales, la corrupción de delegados y comisariados de bienes comunales, aprovechándose de la falta de recursos de algunos pobladores ofreciendo sumas de dinero a cambio de firmas y votos que respalden y mantengan sus formas de muerte.

Ante este panorama de despojo y aniquilación de la vida, nosotras y nosotros, mujeres y hombres otomís ñuhú, emprendimos la tarea de informarnos, de juntarnos, de platicarnos y de organizarnos para detener el avance de la destrucción que del sistema capitalista sólo se puede esperar.

Fue así que en abril de este año, nuestra comunidad fue notificada de la suspensión total, en nuestro territorio, de la construcción de la autopista privada Toluca-Naucalpan. Este paso fundamental es debido a la resolución del amparo que nuestra comunidad interpuso y que la Magistrada María del Pilar Bolaños Rebollo, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito resolvió que: Así, al resultar fundados los agravios expuestos, debe modificarse la resolución recurrida, y conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, en los términos en que fue solicitada en la ampliación de demanda, esto es, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en el que se encuentran hasta que la sentencia en el juicio principal cause ejecutoria, y no se ejecute la construcción de la citada autopista en el territorio de Santa Cruz Ayotuxco, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.

Sin embargo, autoridades federales, estatales y municipales junto con el Grupo Higa, siguen violentando nuestros derechos a la libre determinación, al territorio y a la integridad cultural que tenemos como pueblo indígena, así como a la consulta y al consentimiento que deben ser libres, informados y culturalmente adecuados, esto es así porque aún continúan los trabajos de construcción de la mencionada carretera.

Por ello hacemos de su conocimiento lo que está pasando en nuestro pueblo y señalamos como responsables de esta arbitrariedad a los titulares del Poder Ejecutivo de la Federación, de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, de la Dirección General de la Propiedad Rural, del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Gobierno del Estado de México (SAASCAEM) y al Congreso de la Unión entre otros.

A dichas autoridades exigimos que se suspendan todos los trabajos de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en nuestro territorio y que se retiren del mismo.

El permitir que continúe avanzando dicho plan, pone en peligro nuestra existencia como forma de vida, misma que es basada en culturas ancestrales que a lo largo del tiempo y de la historia han protegido, cuidado y preservado a nuestros territorios como los lugares donde la vida está por encima de cualquier precio y lo que los de arriba llaman desarrollo.

Por ello hacemos un llamado a nuestras compañeras y compañeros de lucha y personas de buen corazón y consciencia para que se mantengan atent@s ante lo que pueda suceder en estos días, ya que tenemos la determinación en nuestro caminar de no parar hasta ver nuevamente florecer nuestros bosques que a pesar de que legalmente se tienen las herramientas para detener la destrucción de la que han sido objeto, la cerrazón de los intereses capitalistas continúan sembrando muerte y destrucción, pero como saben, no nos vendemos, no nos rendimos ni claudicamos en la defensa de la vida.

No descansaremos hasta terminar con este o cualquier otro plan que atente contra la vida, no dejaremos de señalar que los pueblos mandan y los gobiernos obedecen, seguiremos caminando bajo los siete principios del Congreso Nacional Indígena, haremos valer lo que histórica y legítimamente nos pertenece como comunidad.

Ante la fuerza de la Hidra Capitalista, nos asiste la razón y el corazón de nuestros pueblos, con ellos iremos y seguiremos buscando los caminos de la libertad para determinar el rumbo de nuestras vidas.

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Nunca más un México sin Nosotros

Comunidad Indígena Otomí Ñuhú de Santa Cruz Ayotuxco