El camión “Hazte Oír” y la Inquisición LGBTTTIQ

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Pues en México ya se soltaron los demonios ante la llegada, apenas ayer martes 13 de junio, del polémico camión propagandístico de la organización conservadora Hazte Oír.

Hazte Oír es una asociación española, de corte católico y conservador, que fue fundada por Ignacio Arsuaga en febrero de 2001, para promover acciones propagandísticas, de protesta y de cabildeo a favor de la agenda tradicionalista, ya saben ustedes: pro-vida, anti-eutanasia, anticoncepción natural, familia tradicional (parejas heterosexuales en uniones perpetuas y con descendencia), educación religiosa en las escuelas, oposición a las relaciones sexuales pre y extramaritales, oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, etc.

En España, Hazte Oír ha estado muy activa desde el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), quien se caracterizó por hacer avanzar la agenda “progre” como ningún otro gobernante de izquierda en la península ibérica.

Las posturas conservadoras no son cosa nueva en España, pero lo que sí levantó pústulas por todos lados fue el camión que promueve y defiende la visión ancestral de la identidad sexual, en franca y abierta oposición a las nociones que sostiene la “ideología de género”; nociones que han sido impuestas a toda la sociedad española por diversas autoridades gubernativas, esto a través de distintas reformas legales y múltiples programas gubernamentales.

Es muy fácil entender la causa del conflicto.

Hazte Oír sostiene y defiende la postura clásica de la identidad sexual, o sea, la que reconoce la predominancia de dos sexos en la especie humana (XX para mujeres y XY para varones), con una pequeña franja de intersexualidad. La identidad sexual es una estructura objetiva de carácter biológico, que posee cuatro claros componentes: genético, genital, gonadal y hormonal.

Dicho sea de paso, esta postura no es conservadora en sí misma, y es la versión que ha sostenido, básica y predominantemente, la ciencia biológica a lo largo de la historia.

En contraposición a esta postura clásica, la “ideología de género” sostiene que la identidad de un individuo no se debe comprender únicamente a partir de su constitución sexual de origen (biológica), sino también (y sobre todo) a partir del conjunto de ideas y de prácticas con base en las cuales cada individuo se auto-concibe en tanto persona sexuada, al interior de una sociedad concreta (que supone interacción con “otros” y normas compartidas).

La biología, pues, se contextualiza socialmente y, entonces, cuando se habla de “identidad” se está hablando de “identidad de género” (el sexo queda subsumido, subordinado, desplazado o marginado), y a ésta se la entiende esencialmente como una “construcción social”: “La identidad constituye, por supuesto, un elemento clave de la realidad subjetiva y, en cuanto tal, se halla en una relación dialéctica con la sociedad. La identidad se forma por procesos sociales” (P. Berger y T. Luckmann, La construcción social de la realidad).

O como también lo dijera el filósofo francés Gilles Deleuze: “Si la diferencia misma es biológica, la conciencia de la diferencia es histórica” (La isla desierta y otros textos).

Como puede notarse, el punto de choque vuelve a ser el viejo y célebre debate filosófico entre el objetivismo (pesa más el objeto que impacta al sujeto) y el subjetivismo (pesa más el sujeto que capta al objeto). Sólo estamos presenciando un nuevo capítulo de un viejo, muy viejo, debate.

¡Y qué bueno que se den estos debates! La humanidad ha avanzado gracias a ellos. O al menos eso parece.

¿Entonces en dónde está el problema?

El problema está en que el movimiento Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ) ya ha comenzado a incurrir en actitudes dogmáticas, totalitarias, inquisitoriales y represivas contra todo aquello que no se ajuste a su particular visión de las cosas, cual el caso del camión propagandístico de Hazte Oír. En vez de debatir en la arena pública, el movimiento LGBTTTIQ apela a la censura y a la represión contra el disidente.

Y, lo peor de todo esto, es que el movimiento LGBTTTIQ está sustentando su postura retrógrada en un rollo tramposo sobre los “derechos humanos”.

El camión Hazte Oír lleva en su carrocería mensajes del tipo: “Los niños tienen pene. Las mujeres tienen vulva. No te dejes engañar” y “Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”.

Estos mensajes son consistentes con su postura: la identidad que debe importar es la identidad sexual y punto, ya que ésta es objetiva (biológica) y claramente demostrable, a veces a simple vista. Y si hay personas que no se sienten a gusto con su cuerpo de origen, personas que sienten que están habitando un “cuerpo equivocado”, es porque están afectadas por un trastorno de la personalidad que debe ser tratado psicológicamente: el cuerpo no se debe ajustar a la mente, sino al revés.

Al respecto, hay que recordar que esa discordancia estresante entre cuerpo y mente, o “disforia de género”, se sigue considerando como un trastorno o desorden de la personalidad, tanto en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS, como en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) de la American Psychiatric Association (APA).

Así, pues, el camión Hazte Oír se ajusta a los cánones psicológicos predominantes a nivel mundial. ¿Por qué, entonces, se le recrimina y se le persigue?

Lo peor es que no sólo se le recrimina y se le persigue: también se le acusa de “transfóbico” y, por ello, el movimiento LGBTTTIQ le exige a las autoridades que impidan la circulación de dicho camión, bajo el argumento que emite “mensajes de discriminación y de odio contra la comunidad trans”.

Resulta triste y patético que el movimiento LGBTTTIQ, que tanto se ha quejado de la intolerancia y de la represión que se ha ejercido en su contra, ahora se muestre intolerante y represor frente a sus opositores, olvidando que la libertad de pensamiento y de expresión es uno de los motores de la democracia.

Incapaz de participar en un debate de altura en torno al tema del binomio sexo-género, el movimiento LGBTTTIQ ha echado mano de lo peor de los regímenes totalitarios: la censura y la represión, como ejercicios execrables de la anulación del contrario, del “otro”.

¡Qué triste y qué decepcionante! ¡No esperábamos tanta vulgaridad ni tanta podredumbre autoritaria por parte de ese movimiento, que por tanto tiempo exigió “libertad y respeto”!

Y termino recordándoles a mis amables lectores que, como liberal y libertario que soy, me parece atávica, absurda, risible, reprobable y perniciosa la mitología cristiana que inspira las acciones de la organización española Hazte Oír. Pero sus integrantes tienen todo el derecho de ejercer su libertad de expresión: seguramente algo útil podrán llegar a decir entre tantas sandeces.

Finalmente, debo decir que me parece repudiable que el movimiento LGBTTTIQ, a falta de buenos argumentos para el debate, quiera silenciar a sus oponentes conservadores mediante la censura y la represión, disfrazadas éstas, de forma muy tramposa, de “rollo anti-discriminación”. No me trago esa trampa.

¿Por qué no apostamos a favor de una sociedad de libre circulación de las ideas, de libre debate público? ¿Por qué no permitimos que los argumentos pesen por sí mismos?

Diría Jürgen Habermas que la única coacción que debemos aceptar es la “coacción del mejor argumento”.